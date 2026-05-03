Ejército Nacional rescata ejemplar juvenil de tigrillo en Guainía y denuncia tráfico ilegal de fauna silvestre

Tropas militares rescataron un cachorro de tigrillo en Inírida, Guainía, tras una alerta de la comunidad sobre tráfico ilegal de fauna. El animal fue atendido y se espera su reintegración al hábitat natural. La operación destaca la colaboración entre fuerzas armadas, autoridades ambientales y ciudadanos.

Tropas del Ejército Nacional rescataron un ejemplar juvenil de tigrillo hembra en zona rural del municipio de Inírida, Guainía , luego de que habitantes del sector alertaran sobre el presunto tráfico ilegal del animal silvestre.

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Brigada 28, unidad orgánica de la Octava División, en coordinación con personal de la Armada Nacional y con apoyo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA. Según la información conocida, el cachorro de tigrillo habría quedado huérfano por acciones de personas dedicadas a actividades ilegales contra la fauna silvestre. Tras la alerta de la comunidad, las tropas intervinieron y lograron recuperar al animal.

El ejemplar fue trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención veterinaria, hidratación, alimentación y seguimiento por parte de expertos en fauna silvestre. El Ejército señaló que esta operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Además, se destacó la importancia de la colaboración entre las fuerzas militares, las autoridades ambientales y la comunidad para proteger la biodiversidad de la región amazónica. La operación forma parte de los esfuerzos continuos por combatir el tráfico ilegal de especies, un delito que afecta gravemente a los ecosistemas y a las especies en peligro de extinción.

La comunidad local fue fundamental en el éxito de la intervención, lo que demuestra la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra estas actividades ilícitas. Por su parte, la CDA informó que el tigrillo será reintegrado a su hábitat natural una vez que se certifique su completo estado de salud y adaptación. Este rescate es un ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana pueden lograr resultados positivos en la protección de la fauna silvestre





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