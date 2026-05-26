El Ejército Nacional ha clasificado nuevos permisos de armas de fuego y trauma, afectando a autoridades y corporaciones vinculado a operaciones de seguridad y diplomáticas.

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional ha emitido una nueva resolución que pone fin a la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas que anteriormente habían sido otorgados tanto a personas naturales como a personas jurídicas.

Esta medida, cuyo objetivo es reforzar la seguridad interna y la gestión integral de los recursos armamentísticos, llega con una sola excepción esencial: el personal de la fuerza pública, sus veteranos, los oficiales de la reserva y las entidades estatales y diplomáticas que requieren de un porte seguro para el desempeño de sus funciones. Para que la resolución tenga efecto inmediato, se aplicará en Bogotá, en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta y en todo el departamento de Cundinamarca, salvo en los municipios de Medina y Paratebueno donde se mantiene la normativa vigente.

A grande escala, la medida interrumpe la distribución de permisos a organismos de alto nivel como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría General, el Instituto Nacional de Prevención al Crimen y Violencia (INPEC), Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, así como a la Dirección Nacional de Inteligencia. También afecta a empresas de seguridad privada y las misiones diplomáticas con sede en el país, pero deja intactas las licencias de aquellas personas y entidades vinculadas directamente al cumplimiento de sus funciones oficiales.

En caso de que se celebrase una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, la resolución especifica que la suspensión de los permisos continuará sin modificaciones desde el sábado 20 de junio de 2026 a las 06:00 hasta el lunes 22 de junio de 2026 a las 06:00. Durante esos dos días de suspensión, la aplicación del permiso quedará en pausa, reforzando la idea de que el porte de armas de fuego no será contemplado como una medida de seguridad sin supervisión estatal.

Asimismo, al establecer un lapso de tiempo marcado, se busca evitar la creación de anarquía y la confusión entre los ciudadanos que puedan haber obtenido su autorización antes de que la resolución sea de efecto. La determinación se atribuye a la disciplina operativa que asegura la adecuada rutina de licenciamiento y reportes entre la Brigada del Ejército y las autoridades administrativas nacionales.

Al dejar en regla los permisos bajo la nueva legislación, la decisión permitirá una mayor trazabilidad de los bordes de la propiedad de las armas y su utilización, alineándose con los objetivos de la Ley de Armas y el Marco Nacional de Seguridad Privada. También contribuye a la rendición de cuentas, pues la revocación de licencias debe ser rastreada en los registros de la fuerza militar y la Secretaría de Defensa Nacional.

La medida restaura la autoridad de la Fuerza Pública para controlar la pólvora y las armas traumáticas, asignando los recursos y la capacitación para la supervisión de estos dispositivos, mientras que las autoridades judiciales y de diplomacia siguen manteniendo la posición necesaria para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de sus tareas oficiales y de los ciudadanos en general. Como resultado, el entorno político en Colombia parece afianzar la petición de la población por un equilibrio entre la seguridad pública y el control gubernamental de la posesión de armas, asegurando que la soberanía de la seguridad estatal no se vea comprometida por concesiones de permisos al azar.

El presente comunicado también remarca que la separación entre el poder judicial, ejecutivo y las autoridades civiles seguirá manteniendo la normalidad de las operaciones diarias de cada organismo. En términos de cumplimiento, se otorgará la suspensión de forma inmediata, con la posibilidad de aplicar sanciones a cualquier ciudadano que se mantenga en posesión de una licencia de porte que haya sido revocada legalmente.

Los responsables emergerán de la jurisdiccional, de la política de la patria y la educación en la responsabilidad de los ciudadanos. Hay que destacar que esta medida no afecta la distribución de armas de uso civil, ni las armas de fuego legítimas para la caza y la defensa personal dentro de los límites del marco legal de las comunidades de origen.

Los anexos anexot n 1 sobre las disposiciones y la lista de los casos específicos de los permisos que tienen los riesgos de un impacto amplio para la sociedad, provienen del Departamento de Operaciones y la Oficina de Coordinación del Ejército Nacional. En definitiva, la Brigada Tomará medidas para asegurar el cumplimiento de una nueva política de seguridad más efectiva y acorde a las necesidades del territorio





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