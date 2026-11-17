La Quinta División del Ejército destruyó controladamente 60 kilos de explosivos con activación temporizada dentro de un taxi en Tolima, sin dejar heridos.

La Quinta División del Ejército Nacional neutralizó con éxito una amenaza crítica en el departamento del Tolima, mediante la destrucción controlada de 60 kilos de explosivos ubicados en el interior de un vehículo taxi. Este operativo, ejecutado el martes 17 de noviembre en la vía que comunica las poblaciones de El Espinal y Flandes, permitió desarticular un artefacto con sistema de activación temporizada antes de que pudiera detonar de forma inadvertida. La intervención, liderada por unidades especializadas en desactivación de artefactos explosivos, cerró un ciclo de alerta que mantuvo en tensión a las autoridades y a los ciudadanos que transitaban por el corredor.

Detalle del dispositivo explosivo y procedimiento

Los técnicos de seguridad confirmaron que el artefacto contenía una cantidad significativa de material pirotécnico y explosivo, cuyo peso total alcanzaba los 60 kilogramos. El mecanismo utilizado era de tipo temporizado, lo que implicaba un riesgo inminente para cualquier persona que se acercara al punto sin las medidas de seguridad adecuadas. Para garantizar la integridad de la población, los especialistas emplearon una carga disruptiva diseñada para fragmentar y neutralizar el explosivo de manera segura, evitando así una explosión primaria que hubiera causado daños colaterales graves.

Also read Neutralizan carro bomba en la vía Girardot–Espinal: taxi tenía 60 kilos de explosivos

Unidades militares y coordinación policial

La operación contó con el despliegue conjunto del Grupo MARTE, una unidad especializada en acciones de combate y desactivación, que trabajó en coordinación estrecha con la Policía Nacional. El apoyo logístico y táctico fue proporcionado por el Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, perteneciente a la Sexta Brigada del Ejército. Esta articulación interinstitucional fue fundamental para ejecutar el procedimiento con precisión quirúrgica, aislando el perímetro y asegurando que no hubiera bajas durante la fase de destrucción controlada.

Advertisement

Impacto vial y versiones sobre el hallazgo

El descubrimiento del taxi abandonado cerca del peaje de la vía obligó a las autoridades a implementar un cierre preventivo del corredor vial, lo que derivó en desvíos por vías veredales y afectó la fluidez del tráfico durante la mañana. Los medios regionales reportaron que existían versiones preliminares indicando que el vehículo podría haber sido hurtado durante la madrugada, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada oficialmente en el balance militar. La prioridad inmediata fue proteger a los viajeros y habitantes del sector, logrando que el procedimiento concluyera sin reportes de lesionados.

Conclusión de la alerta y análisis de riesgos

El Ejército Nacional no atribuyó el hecho a ninguna organización armada específica ni identificó a los responsables de la instalación del artefacto, manteniendo la investigación abierta. Este desenlace pone fin a la movilización de fuerzas de seguridad en el departamento y restablece la normalidad en la vía El Espinal-Flandes. La institución enfatizó que la rapidez en la detección y la capacidad técnica de los especialistas fueron determinantes para evitar una tragedia, subrayando la importancia de la vigilancia constante en las zonas de acceso vial como medida de disuasión y protección ciudadana.