Ejército neutraliza artefacto explosivo improvisado en Ochalí, Yarumal, Antioquia

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada destruyeron controladamente un artefacto explosivo improvisado fabricado con tubo de PVC y activado por radiofrecuencia, evitando riesgos para la población rural y transeúntes en el norte antioqueño. La operación, ejecutada sin incidentes, forma parte de las estrategias de seguridad para proteger comunidades en zonas de influencia histórica de minas y explosivos.

En una acción oportuna y efectiva, las tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar un artefacto explosivo improvisado que amenazaba la seguridad de los habitantes del corregimiento de Ochalí , ubicado en el municipio de Yarumal , en el norte de Antioquia .

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, unidad integrada en la Cuarta Brigada, durante labores de control y vigilancia en la zona rural de esta localidad. Según el reporte oficial, el explosivo, confeccionado con un tubo de PVC y diseñado para activarse mediante radiofrecuencia, fue hallado en un área de tránsito habitual para la comunidad, lo que incrementaba el peligro potencial.

Ante el hallazgo, los uniformados siguieron los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, activando de inmediato a personal especializado que procedió a la destrucción controlada del artefacto. El procedimiento se ejecutó sin incidentes, eliminando por completo la amenaza y sin causar daños a personas o infraestructuras, lo que fue posible gracias a la rápida respuesta y al manejo técnico de las fuerzas militares.

La rápida intervención de las tropas fue determinante para evitar que el dispositivo, que se encontraba en un sector de frecuente circulación de civiles, pudiera ser detonado accidentalmente o por agentes externos, lo que habría puesto en grave riesgo la vida e integridad de los residentes y transeúntes de Ochalí. Las autoridades militares subrayaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia continua para proteger a las comunidades rurales en áreas donde persisten amenazas ligadas al uso de artefactos explosivos improvisados, un fenómeno que ha afectado históricamente a varios municipios de Antioquia.

Con la neutralización del elemento, se fortalece la percepción de seguridad en la zona y se envía un mensaje disuasivo a los grupos que puedan intentar atentar contra la población civil. Las operaciones de control, vigilancia y presencia territorial por parte del Ejército Nacional se mantienen de manera constante en distintos puntos del departamento de Antioquia, con el objetivo de identificar y desactivar cualquier tipo de dispositivo o situación que represente un peligro para la gente.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que colabore reportando de manera inmediata cualquier objeto sospechoso o actividad inusual a la Fuerza Pública, evitando manipular elementos desconocidos. La cooperación ciudadana es vista como un pilar fundamental para complementar las labores institucionales y.preventar incidentes mayores.

Este exitoso procedimiento ratifica el compromiso de las instituciones armadas con la protección de la vida y la seguridad de los colombianos, especialmente en regiones donde el conflicto armado ha dejado una huella de minas y artefactos no detonados





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