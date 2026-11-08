Ejército neutraliza ataque con dron en Tadó usando pistola antidrones

Soldados de la Brigada 15 desactivaron un artefacto aéreo en Tadó, Chocó, mediante tecnología antidrones, previniendo el lanzamiento de granadas y reforzando la seguridad en la región.

Un contingente de soldados colombianos ha logrado desarticular un intento de ataque terrorista en el municipio de Tadó, ubicado en el departamento del Chocó. La intervención ocurrió en la vereda Guarato, donde personal militar empleó una pistola antidrones para neutralizar un vehículo aéreo no tripulado que se aproximaba a sus posiciones.

Neutralización del ataque aéreo en Tadó

La Séptima División del Ejército Nacional confirmó que sus uniformados impidieron el lanzamiento de granadas destinadas a afectar la integridad física de las tropas. El dispositivo aéreo fue interceptado justo antes de poder cumplir su misión destructiva, gracias a la rápida respuesta del personal desplegado en la zona.

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Este incidente pone de manifiesto la eficacia de las nuevas tecnologías de defensa implementadas por las Fuerzas Militares en territorios de alta complejidad operacional. La capacidad de inhibir las señales de control del dron demostró ser un factor decisivo para proteger a los soldados en el campo de batalla.

Uso de tecnología antidrones contra amenazas

Los efectivos involucrados pertenecían al Grupo Liviano de Caballería N.° 9, quienes se encontraban agregados operacionalmente al Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 de la Brigada 15. Esta unidad específica se destacó por su preparación técnica y su habilidad para responder a modalidades de conflicto que evolucionan constantemente.

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La pistola antidrones funciona bloqueando la comunicación entre el aparato volador y su operador remoto. Al cortar este vínculo, el dispositivo pierde control y no puede completar el lanzamiento de explosivos, lo que salvó a los soldados de resultar heridos o muertos durante el enfrentamiento.

Contexto de seguridad y preocupación nacional

Este suceso se enmarca en una tendencia creciente de preocupación por el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales en diversas regiones del país. La seguridad interna enfrenta desafíos renovados que requieren adaptación tecnológica y táctica por parte del Estado.

Recientemente, el Ministerio de Defensa reportó un ataque con drones contra un cantón militar en el sur de Bolívar, que dejó militares muertos y decenas de heridos. Este atentado, considerado uno de los más graves contra la Fuerza Pública en lo que va del año, motivó al presidente Abelardo De la Espriella a anunciar la incorporación de sistemas ofensivos y defensivos para contrarrestar esta nueva modalidad de guerra.

Impacto en la región del Chocó y próximos pasos

En el departamento del Chocó, y especialmente en Tadó, los ataques aéreos no son un fenómeno aislado. Medios de comunicación como El Tiempo y Noticias Caracol han documentado ofensivas previas contra la estación de Policía local, atribuidas por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que mantiene presencia en la zona limítrofe con Risaralda.

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La Séptima División, con sede en Medellín, es responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá. Estas áreas han registrado un incremento en la instalación de artefactos explosivos en corredores viales clave que conectan Quibdó con Pereira y Medellín, especialmente en municipios como Nóvita, San José del Palmar y Sipí.

La institución militar reafirmó su compromiso de fortalecer sus capacidades tecnológicas y el entrenamiento de sus hombres. Este esfuerzo continuo busca garantizar la protección de los ciudadanos colombianos en cada rincón del territorio nacional, enfrentando con determinación las nuevas amenazas criminales que surgen en las fronteras del conflicto armado.