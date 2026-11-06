Ejército Neutraliza Expansión del Clan del Golfo en Yarumal

Fuerzas militares eliminaron dos miembros del Clan del Golfo en Yarumal para frenar su expansión minera. Se incautó arsenal y se desbarató una red criminal en el norte de Antioquia.

Operaciones tácticas del Ejército Nacional lograron un impacto decisivo en los planes de reorganización territorial de estructuras criminales en el norte del departamento de Antioquia. Este despliegue, realizado específicamente en el municipio de Yarumal, desarticuló una estrategia de expansión impulsada por el Clan del Golfo, evitando que estos grupos consolidaran su control sobre nuevas áreas estratégicas de la subregión.

Operación Militar en Yarumal y Sus Resultados

El enfrentamiento armado dejó como saldo inmediato la muerte de dos presuntos integrantes de organizaciones armadas ilegales durante la intervención. Las fuerzas militares, lideradas por tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, lograron desbaratar una reunión operativa de los rebeldes. Durante la operación, los soldados incautaron un considerable cargamento de armamento que incluía dos fusiles y 710 cartuchos de diferentes calibres.

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Líderes Involucrados y la Estrategia Extensiva

Una de las personas fallecidas fue identificada por la inteligencia militar como alias El Flaco, un cabecilla de una comisión armada móvil y figura de confianza del líder superior alias Primo Gay. Se determinó que este individuo estaba a cargo de la ejecución práctica de la orden para extender la presencia de las estructuras ilegales hacia nuevos territorios del departamento, actuando bajo instrucciones directas para avanzar sobre zonas periféricas.

Conflictos con Grupos Residuales y Alianzas

Los hechos ocurrieron en la vereda Cedeño, donde se produjeron intercambios de fuego con presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Estructura 36. Esta facción, asociada a alias Calarcá, mantendría una alianza criminal con el Clan del Golfo según el reporte de las autoridades. El combate permitió a las tropas también asegurar seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia utilizado por la organización.

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Motivaciones Económicas de la Invasión Territorial

La estrategia de expansión impulsada por alias Primo Gay tenía como objetivo central la explotación ilícita de yacimientos mineros en los sectores limítrofes con el municipio de Anorí. Además del control sobre estas rentas mineras ilegales, el grupo buscaba consolidar su presencia en corredores estratégicos para implementar cobros extorsivos contra comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros, afectando directamente la economía local.

Continuidad de la Lucha contra el Crimen Organizado

Además del armamento recuperado, las tropas localizaron y destruyeron elementos explosivos que formaban parte de la capacidad operativa de la organización en la zona. El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar adelantrando operaciones para proteger a la población civil y desarticular estos grupos. Se invita a la ciudadanía a colaborar suministrando información sobre la seguridad a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo.