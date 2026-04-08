Ejército recupera 113 cilindros de gas hurtados por disidencias de las Farc en Tuluá, Valle

La rápida reacción del Ejército evitó que los cilindros de gas propano, hurtados por las disidencias de las Farc, fueran utilizados en posibles acciones terroristas en Tuluá, Valle. Las autoridades investigan a los responsables del hurto y reafirman su compromiso con la seguridad regional.

En un significativo golpe contra las actividades ilegales en la región del Valle del Cauca, el Ejército Nacional logró la recuperación de 113 cilindros de gas propano que habían sido hurtados por el frente 57 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tuluá . Este importante operativo, llevado a cabo por tropas de la Tercera Brigada, demuestra la capacidad y determinación de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado y proteger a la población.

La rápida respuesta de los soldados, desplegados en un operativo de búsqueda en áreas estratégicas de la media y alta montaña, fue crucial para evitar que estos elementos fueran utilizados en posibles acciones terroristas, un escenario que, según las autoridades, representaba un alto riesgo para la seguridad de la zona. La exitosa recuperación de los cilindros, ubicados en la vereda La Moralia, resalta la importancia de las labores de inteligencia y la coordinación entre las diferentes unidades del Ejército. \El hurto de los cilindros, que se encontraban completamente cargados al momento del hallazgo, fue denunciado por la empresa transportadora, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y permitió una ágil reacción de las autoridades. El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, destacó la importancia de esta acción al señalar que “permite anticiparnos y contener cualquier accionar de daño que estos grupos terroristas pretender hacer contra nuestra fuerza pública”. Las autoridades competentes se encuentran ahora investigando para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo, que podría haber tenido graves consecuencias si los cilindros hubiesen sido utilizados con fines violentos. Este tipo de acciones delictivas impactan directamente en la seguridad de la región y afectan la vida cotidiana de sus habitantes, por lo que la recuperación de los cilindros representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad.\El incidente resalta la persistencia de la amenaza de grupos armados ilegales en el municipio de Tuluá y sus alrededores, donde la presencia y accionar de estas organizaciones han generado tensión y preocupación en los últimos meses. Además de este operativo, se reportan otros eventos relacionados con la seguridad, como la interceptación de un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia por hombres armados, quienes desviaron su ruta para atender a un presunto disidente de las Farc. Este hecho, sumado a la situación en el corregimiento de Barragán, históricamente golpeado por la violencia, subraya la complejidad del panorama de seguridad en la región. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la población y llamaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa, enfatizando la importancia de la colaboración comunitaria para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales. Otros asuntos de actualidad también son tratados como el llamado a juicio a excanciller Álvaro Leyva, el aplazamiento de la imputación por violación de topes de la campaña Petro presidente, el caso del presunto cabecilla de 'los maracuchos', un violento atraco en un café de Chapinero, temas de salud y otros asuntos políticos relevantes





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