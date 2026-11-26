Fuerzas de seguridad en el peaje Los Acacios detienen a dos mujeres que transportaban un subfusil Heckler & Koch MP5 9 mm oculto en un bus hacia Medellín.

Las autoridades militares y policiales en el departamento colombiano de Norte de Santander interceptaron a dos mujeres en el peaje Los Acacios por transportar ilegalmente un arma de fuego de alta potencia. La operación conjunta logró incautar un subfusil Heckler & Koch MP5 de calibre 9 mm, el cual se encontraba camuflado dentro de un bus de servicio público con destino a la ciudad de Medellín.

Captura en el corredor fronterizo Los Acacios

El hallazgo occurred durante un operativo realizado por el Grupo de Caballería Mediano N.° 5, conocido como General Hermógenes Maza, perteneciente a la Brigada 30 del Ejército Nacional, en colaboración con oficiales de la Policía de Tránsito. Las mujeres fueron detenidas cuando el vehículo transitaba por el área jurisdiccional de Los Patios, un punto estratégico dentro del corredor vial que conecta la frontera con el interior del país.

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Detalles técnicos del arma Heckler & Koch

El arma incautada es un subfusil de fabricación alemana Heckler & Koch MP5, diseñado para combate cercano con alta cadencia de disparos. La pieza presentaba una pintura de camuflaje aplicada artificialmente para dificultar su detección visual durante los controles de seguridad rutinarios. Además, el equipamiento incluía un supresor de sonido, lo que indica una preparación específica para reducir la señal acústica durante su uso operativo.

Rol de la Brigada 30 en la estrategia #ContraLaAmenaza

Esta intervención forma parte de la estrategia institucional #ContraLaAmenaza, liderada por la Segunda División del Ejército Nacional, con el objetivo explícito de cerrar los pasos para el tráfico ilícito de armas en las vías nacionales. La Brigada 30, con sede en Cúcuta, coordina sus acciones en conjunction con la Operación Esparta, la cual prioriza el control territorial en el Catatumbo y enfatiza especialmente el municipio de Tibú como zona crítica.

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Impacto en la seguridad vial hacia Medellín

Aunque no se revelaron las identidades de las capturadas ni se confirmó la cantidad exacta de pasajeros en el bus, el hallazgo destaca la vulnerabilidad de los transporte público ante la infiltración de armamento. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Jorge Eduardo Mora, sostiene que la inteligencia militar y la coordinación con la Fiscalía General de la Nación son esenciales para desarticular estas redes de distribución.

Próximos pasos judiciales y control fronterizo

El caso permanece abierto mientras las autoridades determinan si el arma iba dirigida a grupos armados organizados o traficantes en Medellín. Los procedimientos continúan en los puestos de control establecidos en las vías de acceso a Cúcuta y Pamplona, reforzando la vigilancia contra el ingreso de insumos para el narcotráfico y la trata de personas en la región fronteriza.