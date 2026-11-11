El 11 de noviembre 2026: el portal energético 11/11 según la numerología

El 11 de noviembre de 2026 se considera un portal energético 11/11 que, según la numerología, favorece la intuición y la manifestación de proyectos. Expertos explican su significado y cómo aprovecharlo.

El 11 de noviembre de 2026 se ha convertido en un día de referencia para los seguidores de la numerología, la astrología y el tarot, según un artículo de la Universidad Icesi que denomina este fenómeno como "Misticismo Social". La fecha, que se repite cada año, se percibe como un portal energético 11/11 que abre oportunidades para la intuición, la conexión espiritual y la concreción de proyectos.

El auge de la numerología en la era digital

El estudio de la Universidad Icesi señala que el crecimiento de la práctica de la numerología en las redes sociales responde a la búsqueda de control frente a la incertidumbre global, al impacto de las plataformas digitales y al aumento de la cultura del bienestar emocional. Aunque la numerología no cuenta con respaldo científico, hoy funciona como una herramienta popular de autoconocimiento y guía personal.

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En el contexto de 2026, la numerología se vuelve aún más relevante al combinar los números maestros 11 y 22 con el número 5, que simboliza los cambios y los nuevos caminos. Esta combinación, según la experta Marcela Matteucci, potencia la energía del portal 11/11 y la hace más propicia para la manifestación de intenciones.

Perspectivas de los expertos en espiritualidad

La numeróloga Marcela Matteucci explicó al diario Clarín de Argentina que el 11 de noviembre abre un portal energético que "está relacionado con la intuición, la conexión espiritual y la posibilidad de concretar proyectos". Matteucci añadió que el día "es un momento para mirar hacia adentro, reconocer los propios deseos y pensar qué proyectos nos gustaría llevar adelante".

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Por su parte, la terapeuta de ángeles y guía de procesos espirituales Lillyana Moreno describió el portal 11/11 como una frecuencia alta que "amplifica la intuición, acelera los procesos, ordena la energía y alinea a las personas con el propósito de su alma". Moreno aconseja que los seguidores "intencien con claridad, suelten lo que ya no va con ustedes y se abran a nuevos milagros".

Cómo aprovechar el portal 11/11 en la práctica diaria

Ambas expertas coinciden en que el portal 11/11 no resolverá los problemas por sí solo, sino que sirve como un punto de reflexión. Matteucci enfatiza que "hay que aprovecharla para reflexionar sobre lo que queremos cambiar" y que el portal invita a "escuchar, construir y cambiar sin perder el contacto con la realidad cotidiana".

Entre las recomendaciones más comunes en las redes sociales se encuentra la de escribir los deseos o intenciones de forma clara y tranquila. Se sugiere sentarse en un lugar sin distracciones, concentrar la atención en lo que se quiere manifestar y plasmarlo en papel con una actitud de apertura y sinceridad.

Para quienes buscan profundizar en la práctica, la Universidad Icesi y las redes sociales ofrecen recursos adicionales, como lecturas sobre el horóscopo chino, el eclipse y el Año Nuevo chino, que también se presentan como momentos de alta frecuencia espiritual en 2026.