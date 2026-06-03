El 65% de las personas asesinadas en mayo tenían anotaciones judiciales, según Policía Metropolitana

Mayo registró el mayor número de homicidios en el área metropolitana de Barranquilla, con un 65% de las víctimas teniendo anotaciones judiciales. Las autoridades atribuyen el aumento a celebraciones como el Día de la Madre y a la confrontación entre estructuras criminales por control de rentas ilícitas. A pesar de ello, se lograron récords en capturas y decomiso de armas.

Mayo se consolidó como el mes con mayor número de homicidios en el área metropolitana de Barranquilla , una situación que las autoridades atribuyen a factores relacionados con las celebraciones realizadas durante el mes, además de las confrontaciones entre estructuras criminales que delinquen en la ciudad.

La Policía Metropolitana reconoce que mayo es cíclicamente uno de los meses con más crímenes, año tras año. Un oficial explicó que se debe a ciertas festividades como el Día de la Madre, que desafortunadamente incrementa los hechos de intolerancia y genera lesiones y muertes.

Por otro lado, la confrontación entre actores criminales que delinquen en la jurisdicción de Barranquilla y de la metropolitana se ha exacerbado, aumentando estas pérdidas de vida de manera evidente. Pese a que el homicidio no dio tregua durante los 31 días del mes, el oficial reveló que mayo también fue un mes en el que más capturas hubo y más incautación de armas ilegales se registraron.

Se realizaron 433 capturas en flagrancia, superando los 418 de febrero, y se incautaron 80 armas de fuego, superando las 68 de marzo. Los esfuerzos operacionales continúan y se espera que estas incautaciones y capturas hayan impedido que los homicidios se incrementaran aún más.

El 65% aproximado de las víctimas de homicidio en mayo tenían alguna anotación judicial, lo que implica que estaban en investigaciones judiciales por algún delito o tenían contacto con organizaciones criminales que se agreden por el control de rentas criminales. Las investigaciones parten de estas anotaciones para determinar qué actores criminales están detrás de los asesinatos.

El General Miguel Camelo indicó que la localidad metropolitana de Barranquilla fue donde más se registraron asesinatos en mayo, específicamente en barrios específicos donde se han realizado operativos coordinados con la Fiscalía. Se ha determinado que hay una confrontación entre estructuras por el control de las rentas criminales en esos barrios.

Se anunció que se continuará fortaleciendo las estrategias de prevención y control en coordinación con la Fiscalía, incluyendo el incremento de la presencia policial en puntos críticos, el fortalecimiento de patrullajes en horarios de mayor incidencia delictiva y la ejecución de operaciones de inteligencia, allanamientos y capturas contra integrantes de organizaciones criminales





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