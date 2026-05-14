El Abismo Financiero de Estados Unidos: De las Advertencias de Carter al Colapso de la Deuda

Un análisis detallado sobre la alarmante trayectoria de la deuda pública estadounidense, el gasto militar desmedido y la pérdida de competitividad frente al modelo de desarrollo chino.

En abril de 2019, el expresidente Jimmy Carter compartió una serie de advertencias que, vistas hoy en día, resultan casi proféticas y profundamente inquietantes. Durante un encuentro con Donald Trump, Carter planteó una tesis clara: para el año 2030, China superaría a Estados Unidos como la potencia económica más fuerte y dominante del globo.

La lógica que sustentaba esta afirmación no era producto del azar, sino de una observación meticulosa de las prioridades nacionales de ambas potencias. Según Carter, mientras que el gobierno de Washington había destinado sumas astronómicas, estimadas en unos 3 billones de dólares, al financiamiento de guerras prolongadas y costosas en el extranjero, el gobierno chino había optado por una estrategia diametralmente opuesta.

En lugar de invertir en la destrucción externa, China se enfocó en la construcción interna, desplegando miles de kilómetros de trenes de alta velocidad y modernizando su infraestructura básica. En esencia, el ascenso meteórico de China obedecía a una premisa fundamental: desde 1979, el país asiático no había desperdiciado un solo centavo en conflictos bélicos, priorizando la competitividad y el desarrollo tecnológico sobre la hegemonía militar.

Lamentablemente, el rumbo actual del gobierno de Donald Trump parece insistir tercamente en ignorar estas lecciones históricas. Recientemente, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentó ante el Senado una estimación sobre el costo de la última intervención militar en Irán, cifrándolo en 29 millones de dólares.

A pesar de que existe una profunda desconfianza generalizada sobre la veracidad de esta cifra, que muchos consideran subestimada, Hegseth ha utilizado este espacio para solicitar un incremento drástico del 50 % en el presupuesto de defensa para el año 2027. De aprobarse, el gasto militar alcanzaría la cifra exorbitante de 1,5 billones de dólares, una suma que no incluiría los costos adicionales ya incurridos en Irán.

Esta insistencia en el militarismo ocurre en un momento de fragilidad económica extrema, donde la prioridad parece ser la expansión del complejo industrial militar en lugar de la sostenibilidad fiscal del Estado. Este enfoque ha llevado a Estados Unidos a un terreno financiero peligrosamente desconocido. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, específicamente desde 1946, la deuda total del gobierno federal ha superado el tamaño total de su economía.

Las cifras son devastadoras: al cierre de marzo, la deuda pública se situó en 31,27 billones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos doce meses alcanzó los 31,22 billones. Esta inversión de la relación deuda-PIB es una señal de alerta roja para los mercados internacionales.

Las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sugieren que, si se mantienen las políticas actuales, esta relación podría escalar hasta el 120 % en 2036 y alcanzar un nivel catastrófico del 175 % para el año 2056, superando con creces el récord histórico del 106 % registrado tras el conflicto mundial. Las consecuencias de este desbalance son inmediatas y severas.

La confianza de los inversionistas en los bonos del Tesoro estadounidense se ha visto erosionada, lo que impulsa un aumento en las tasas de interés y agrava una espiral financiera donde el simple pago de los intereses de la deuda consume ya uno de cada siete dólares recaudados por el erario público. Este gasto en intereses es hoy superior al presupuesto total de defensa de 2024, que fue de 997.000 millones de dólares.

A este escenario se le suma la presión demográfica del envejecimiento poblacional, que dispara el gasto en salud y pensiones, y una base impositiva mermada por los recortes tributarios implementados en 2013, 2017 y 2025. Mientras la administración Trump continúa defendiendo la reducción de impuestos para los sectores más acaudalados, el país se enfrenta a una tormenta perfecta de inflación persistente, pérdida de competitividad global y el fracaso de una costosa aventura militar en Irán que no ha traído los resultados prometidos





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