El Acoso Sexual: Una Violencia Silenciosa y Generalizada que Exige Respuesta

Análisis sobre la problemática del acoso sexual en Colombia, destacando la importancia de la denuncia, la diferencia entre acoso y coqueteo, y la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva estructural.

Los recientes casos de acoso sexual denunciados en Caracol Televisión han puesto de manifiesto una forma de violencia que, aunque no exclusiva, impacta de manera desproporcionada a las mujeres. Cualquier manifestación de acoso, independientemente de quién la ejerza o quién la sufra, constituye un delito tipificado en la legislación colombiana.

Esto incluye a figuras públicas como Helman Morris y el Señor Benedetti, financiados con recursos públicos, así como a personalidades mediáticas como Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. También abarca a cualquier hombre que, aprovechándose de su posición, ejerza poder sobre mujeres, ya sean colegas, empleadas domésticas, trabajadoras de supermercados, personal de salud, actrices, deportistas o incluso pasajeras de transporte público. El acoso sexual, en esencia, es una demostración de poder y supuesta superioridad, manifestada a menudo bajo la fachada del coqueteo, pero que en realidad es una estrategia intimidatoria y abusiva.\El Código Penal colombiano, consciente de esta problemática, establece sanciones para aquellos que hostigan o acosan a otras personas sin su consentimiento, valiéndose de una posición de autoridad o superioridad. La reciente Ley 2365 de 2024 refuerza esta legislación, buscando prevenir, proteger y atender el acoso sexual tanto en el ámbito laboral como en el educativo. Esta ley define el acoso como comportamientos de naturaleza libidinosa, hostigamiento o asedio, que se realizan sin consentimiento, incluyendo aquellos que se perpetran a través de medios digitales. Sin embargo, a pesar de las claras definiciones y normas vigentes, las situaciones de acoso sexual siguen siendo difíciles y dolorosas de denunciar. Las pruebas, cuando existen, a menudo son interpretadas de manera ambigua, generando escepticismo y dificultando la búsqueda de justicia para las víctimas. Es crucial distinguir entre el acoso y el coqueteo, este último un juego de seducción consensuado, que involucra comunicación verbal y no verbal compartida, incluyendo miradas, acercamientos, pausas y expectativas, siempre con el consentimiento y disfrute de ambas partes. El acosador, en contraste, ignora los límites y expresa su poder a través de la presión y el fastidio.\El “derecho de pernada”, una práctica obsoleta que históricamente se consideró un privilegio masculino, siempre ha sido y sigue siendo un acto de abuso y violencia contra las mujeres. Como señala Yolanda Ruiz, el acoso ha estado presente en los espacios laborales y mediáticos durante siglos, normalizándose a tal grado que, en muchos casos, las víctimas tardan años en reconocer lo sucedido y comprender que no era algo que debiera ocurrir. No se trata de que las mujeres lo permitieran, sino que, en un contexto de incredulidad, manipulación y amenazas, se vieron sometidas a la autoridad de hombres, colegas y superiores jerárquicos que se resistían a la equidad. La solución a este problema no reside únicamente en el castigo individual, sino en la implementación de acciones a largo plazo que transformen las raíces del problema y desmantelen la arraigada cultura machista que sustenta el acoso sexual. Se requiere un cambio cultural profundo, que promueva el respeto, la igualdad y el consentimiento en todas las interacciones sociales





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