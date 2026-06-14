El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue sin concretarse debido a diferencias en la postura de ambos países. Mientras que Estados Unidos asegura que el acuerdo final se firmará próximamente, Irán sostiene que aún no está terminado y que no será firmado este domingo, como afirmó el presidente norteamericano Donald Trump.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue sin concretarse debido a diferencias en la postura de ambos países. Mientras que Estados Unidos asegura que el acuerdo final se firmará próximamente, Irán sostiene que aún no está terminado y que no será firmado este domingo, como afirmó el presidente norteamericano Donald Trump .

Las autoridades iraníes continúan evaluando aspectos políticos, jurídicos y técnicos de las propuestas, además de analizar algunos puntos en los que consideran que Estados Unidos intenta imponer sus condiciones. Trump afirmó que el proceso fue sencillo y sin contratiempos, aseguró que Irán no tendrá acceso a armas nucleares y señaló que la relación entre ambos países es mejor que durante administraciones anteriores.

Indicó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y operando sin amenazas para la navegación internacional, y aseguró que se destruirá cualquier material nuclear iraní que represente un riesgo. A pesar de las declaraciones de Trump, el acuerdo de paz sigue sin concretarse y es probable que se necesiten más negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo





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