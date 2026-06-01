El adanismo de los líderes latinoamericanos: soñar con refundar antes que gobernar

Un análisis de la tendencia de los gobernantes latinoamericanos a querer refundar sus países en lugar de administrarlos, basado en la obra de Carlos Granés que cita a Martí, Ortega y Gasset y Montaigne.

Carlos Granés cita a José Martí, líder de la independencia cubana: 'Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador'. Esta tentación ha persistido en América Latina .

Muchos líderes, en lugar de gobernar, han querido refundar sus países, reescribir su pasado y rehacer la historia a su medida. Ortega y Gasset, tras su viaje en 1924, advirtió que ese narcisismo era un obstáculo para el desarrollo. Montaigne ya desconfiaba de quienes, en lugar de solucionar problemas concretos, pretendían cambiar los cimientos sociales. El adanismo latinoamericano nace de esa soberbia: el político que no se conforma con administrar, sino que busca redimir el mundo.

Desde Bolívar, que le decía a Santander que su misión era acabar con un régimen secular de opresión, hasta Aureliano Buendía, que soñaba con reformas radicales. Esta pulsión redentora aparece en Gustavo Petro, a quien Granés describe como 'la síntesis más sorprendente de la megalomanía que escolta al hombre providencial y de la incompetencia que padece quien confunde sus vicios con virtudes y los sueños con realidades'.

Difícil encontrar una definición más precisa para un gobernante que, incapaz de ejecutar con eficacia, compensa sus carencias con grandilocuencia histórica. Granés detecta una tentación similar en Gabriel Boric, expresidente chileno, empeñado en trasladar a la política el temblor lírico de la poesía. Las sucesivas derrotas le recordaron que las musas no reemplazan las políticas públicas.

El caso de AMLO en México es aún más elocuente: al proclamarse artífice de la 'cuarta transformación nacional', se inscribió en la estirpe de quienes no aspiran a gobernar con límites, sino a inaugurar era, relato y hegemonía. Bajo el lema 'El pueblo elige al pueblo', consolidó a Morena como elector determinante de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No escapan Milei y Bukele, a quienes nos referiremos en próxima columna, porque la derecha también quiere ser inolvidable y refundadora.

Como concluye Granés, el adanismo que hoy se presenta como novedad 'es una vieja tradición que tiende a resurgir cuando se estanca la economía, la modernización se detiene y los esfuerzos políticos dejan de concentrarse en resolver problemas para, más bien, emplearse en inventar identidades que erigen muros y fronteras'. Este fenómeno no es nuevo, pero se repite con cada crisis.

La tentación del líder redentor, que promete un nuevo amanecer, se intensifica cuando la población pierde la fe en las instituciones y busca salvadores. Sin embargo, la historia muestra que esos intentos de refundación suelen terminar en fracasos o autoritarismos. La solución no está en demoler lo existente, sino en reformar con pragmatismo. El adanismo, con su carga de soberbia y mesianismo, termina siendo un obstáculo para el progreso real.

Como advierte Granés, la política debería concentrarse en resolver problemas concretos, no en inventar identidades divisorias. En América Latina, la lección sigue sin aprenderse: los gobernantes que pretenden ser creadores de nuevas naciones olvidan que el buen gobierno se construye con gestión eficaz, no con gestos grandiosos





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