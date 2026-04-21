El adiós a Fernando Ávila: un maestro de la lengua que trascendió las aulas

Un sentido homenaje a la vida y legado intelectual de Fernando Ávila, el reconocido gramático colombiano que educó a miles a través de sus libros y columnas, dejando un vacío profundo en el mundo cultural.

La existencia es, a menudo, un tejido de encuentros que no siempre ocurren en el plano físico, pero que transforman nuestra realidad intelectual de manera profunda. Aunque jamás tuve el privilegio de cruzarme con Fernando Ávila en un aula física, mi relación con él trascendió la cercanía corporal para convertirse en un vínculo de discipulado espiritual y académico que se prolongó por más de cuatro décadas.

Durante medio siglo, su presencia en la vida académica y pública de Colombia fue constante. Él no fue solo un catedrático universitario o un conferencista ávido por la exposición, sino un faro silencioso que, a través de la palabra escrita, orientó a generaciones enteras en el complejo y a veces laberíntico camino de nuestra lengua española. Sus lecciones no requerían de una silla en una facultad, pues residían en sus libros y en sus columnas periodísticas, fuentes inagotables de sabiduría que iluminaron mis dudas y fortalecieron mi dominio sobre la ortografía y la gramática. La noticia de su fallecimiento, difundida el pasado fin de semana, resonó con fuerza en mi espíritu, dejando una sensación de orfandad intelectual compartida por muchos. El vacío que deja Fernando Ávila en el panorama cultural colombiano es inabarcable. Durante cinco décadas, ejerció una labor pedagógica ejemplar, desprovista de petulancia o prepotencia, virtudes que son cada vez más raras en el mundo académico actual. Él poseía la capacidad única de tomar de la mano a quien se perdía entre reglas de puntuación o conjugaciones erróneas, guiándolo con una paciencia casi infinita hacia el puerto seguro de la corrección idiomática. Su legado literario, compuesto por más de veinte obras fundamentales como Ortografía española, Español correcto para Dummies y sus imprescindibles manuales sobre la ubicación de comas y tildes, constituye un corpus de consulta permanente. Leer sus columnas en El Tiempo o en Ámbito Jurídico era un ritual de aprendizaje, una cita obligatoria con la excelencia que me permitió, con el paso de los años, convertirlo en mi mentor invisible y eterno. Es fascinante observar cómo la vida de este hombre desafió las trayectorias convencionales. Pese a que su maestría en el lenguaje parecía innata, su formación académica original fue en Diseño Gráfico. Fue su tenacidad y curiosidad intelectual lo que lo llevó a especializarse años más tarde en Redacción Periodística y Creación Literaria en prestigiosas universidades españolas como la de Navarra y la Camilo José Cela. Esta transición demuestra que el amor por el lenguaje, cuando es genuino, puede reformular una vida entera. Fernando Ávila no solo enseñaba reglas; sembraba pasión por el idioma, rescatando del olvido vocablos olvidados y jugando con la estructura misma de nuestra lengua a través de su fascinación por los palíndromos y los crucigramas. Hoy, sus millones de discípulos recordamos a ese hombre que disfrutaba con términos como desguarambilado o patidifuso, celebrando su vida y agradeciendo profundamente el faro que encendió para nosotros. Gracias, maestro, por habernos enseñado que el español, cuando se cuida con esmero, es la herramienta más poderosa para comprender y narrar nuestra propia historia





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