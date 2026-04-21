El adiós a Ricardo de Pascual: una vida dedicada a la actuación y la superación

El actor Ricardo de Pascual falleció a los 83 años tras una larga batalla contra la EPOC. Recordamos su icónica trayectoria en programas como El Chavo del 8 y su inspiradora historia personal.

El mundo del espectáculo en México se viste de luto tras el fallecimiento del reconocido actor Ricardo de Pascual, cuya partida fue confirmada durante la madrugada de este martes 21 de abril. La noticia, que ha causado gran conmoción entre sus seguidores y colegas, fue difundida a través de un comunicado oficial por parte de la Asociación Nacional de Actores ( ANDA ) mediante sus plataformas digitales, donde enviaron sus condolencias a los seres queridos del intérprete.

Si bien la familia del actor ha preferido mantener reserva sobre las causas exactas del deceso, la trayectoria de De Pascual estuvo marcada por una lucha valiente y pública contra diversos padecimientos físicos, destacando especialmente su batalla contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). En una reciente entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, el actor había compartido detalles honestos sobre el deterioro de su salud, reconociendo que el tabaquismo, un hábito que practicó intensamente durante su juventud, dejó secuelas permanentes en sus pulmones. A pesar de haber dejado de fumar hace más de cuatro décadas, las complicaciones respiratorias se vieron agravadas de manera drástica tras contraer COVID-19, un evento que, según sus propias palabras, precipitó el diagnóstico definitivo de su enfermedad. Más allá de sus problemas pulmonares, De Pascual también enfrentó desafíos en su columna vertebral, riñones y corazón; sin embargo, su determinación por mantenerse activo en el mundo del arte permaneció inquebrantable hasta sus últimos días. Para él, el trabajo no era solo una fuente de sustento, sino el motor principal que le otorgaba vitalidad y sentido a su existencia diaria. La vida personal de Ricardo también estuvo marcada por una historia de amor inusual y conmovedora junto a su esposa, Martha. La pareja se conoció a través de las redes sociales años después de que ella decidiera abandonar su vida como monja tras pasar nueve años en la congregación. Esta unión, que comenzó con un intercambio de mensajes digitales, culminó en un matrimonio sólido de dieciocho años que se formalizó legalmente y mediante una ceremonia religiosa improvisada a través de videollamada durante el confinamiento por la pandemia. Martha fue su compañera incondicional durante los momentos más críticos, cuando los médicos le daban pronósticos reservados sobre su tiempo de vida restante. Ricardo de Pascual dejó una huella imborrable en la historia de la televisión y el teatro mexicano. Nacido el 21 de agosto de 1940, dedicó su talento a enriquecer la comedia popular y el teatro de revista. Su colaboración con el legendario Roberto Gómez Bolaños fue uno de los puntos más altos de su carrera, permitiéndole participar en programas icónicos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, donde sus personajes fueron fundamentales para el éxito de estas producciones. Asimismo, su versatilidad le permitió brillar en otros proyectos recordados por el público como Odisea Burbujas, Vecinos y Una familia de diez. Su partida deja un vacío profundo en la industria, pero su legado permanece vivo en cada una de sus interpretaciones que siguen siendo referentes culturales para múltiples generaciones





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