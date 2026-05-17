El agente interventor de la Nueva EPS explica la estrategia de estabilización financiera y la crisis de desabastecimiento de medicamentos

Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS, habló con este diario sobre el plan de estabilización financiera de la aseguradora pública más grande del país y la crisis de desabastecimiento de medicamentos. Aseguró que la entidad atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia financiera y que el Gobierno ya tomó una decisión de fondo: evitar su liquidación y avanzar hacia su fortalecimiento como aseguradora pública.

El agente interventor de la Nueva EPS habló con este diario sobre el plan de estabilización financiera de la aseguradora pública más grande del país.

Jorge Iván Ospina aseguró que la entidad atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia financiera, pero insiste en que el Gobierno ya tomó una decisión de fondo: evitar su liquidación y avanzar hacia su fortalecimiento como aseguradora pública. En entrevista con EL TIEMPO, Ospina reveló que en las primeras semanas de junio la EPS publicará finalmente sus estados financieros de 2024 y 2025, pendientes desde que inició el proceso de intervención.

Además, describió una crisis de caja agravada por embargos judiciales y una deuda acumulada con cerca de 4.500 proveedores, incluyendo grandes gestores farmacéuticos. Sobre las tensiones públicas con el ministro de Salud y el superintendente, minimizó las diferencias y aseguró que su cargo no está en riesgo. La estrategia de solución de desabastecimiento de medicamentos incluye conversaciones directas con los proveedores y acuerdos de pago con miles de proveedores.

Además, se espera una negociación para establecer condiciones y relaciones comerciales de descuento por pronto pago que impacten con el ahorro la caja de la Nueva EPS





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