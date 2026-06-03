El alcalde de Bogotá y la presidenta de la Corte Constitucional discuten temas importantes

La reunión entre el alcalde de Bogotá y la presidenta de la Corte Constitucional permitió discutir temas relacionados con la pedagogía constitucional, las acciones de tutela y la situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la capital.

El alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán, sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Constitucional , Paola Andrea Meneses, para discutir temas relacionados con la pedagogía constitucional , las acciones de tutela y la situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la capital.

La reunión se realizó en la Sala Plena de la Corte Constitucional y fue catalogada como una visita protocolaria. Durante el encuentro, el alcalde reiteró su respaldo institucional a la justicia y destacó la importancia de respetar las decisiones adoptadas por el alto tribunal.

Además, ambas autoridades revisaron los avances que ha tenido la capital en la reducción del hacinamiento en los centros de detención transitoria y discutieron programas orientados a fortalecer el conocimiento de la Constitución entre niños y niñas. La reunión permitió abordar asuntos de interés común entre la administración distrital y el alto tribunal, y se produce en un contexto en el que el mandatario ha manifestado su preocupación por algunos aspectos del sistema judicial





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