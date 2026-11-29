La intervención del VAR y la exigencia de Elías Cabrera permitieron revisar un penalti que Alfredo Morelos convirtió para dar la victoria a Atlético Nacional en el Clausura.

El árbitro central del encuentro entre Santa Fe y Atlético Nacional, Bismarks Santiago, se vio obligado a tomar una decisión compleja que involucró una revisión exhaustiva a través del VAR. La jugada no resultó ser inmediata para el juez, quienes observaban el balón desde diferentes perspectivas en el tiempo real del partido.

Reclamación de Elías Cabrera inicia revisión

El futbolista argentino Elías Cabrera, figura destacada del cuadro verde, solicitó inmediatamente al juez que considerara un posible penal. Cabrera argumentaba que el balón le había impactado en la mano a Elibelton Palacios, quien intentaba rechazar el esférico tras un centro preciso enviado por Samuel Velásquez.

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El central Bismarks Santiago no observó la mano dentro del área durante el desarrollo normal del juego. Desde la unidad del VAR, los analistas tampoco lograron identificar una imagen clara que permitiera confirmar la infracción en los primeros intentos de revisión. El proceso inicial mostró imágenes ambiguas donde variaba la percepción del contacto.

Confirmación de la mano de Elibelton Palacios

Tras esperar algunos minutos adicionales, el equipo del VAR logró encontrar el ángulo cinematográfico necesario para demostrar la infracción con total claridad. La toma revelada confirmó que el lateral del equipo bogotano rechazó el balón utilizando específicamente su antebrazo, constituyendo una clara falta dentro del área.

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Bismarks Santiago, tras consultar la evidencia visual proporcionada por el asistente de video, decidió silbar penal. La decisión arbitral se basó en la prueba irrefutable del contacto accidental pero deliberado que impidió la jugada de ataque de Santa Fe en ese momento crítico del partido.

Alfredo Morelos convierte el penal decisivo

Alfredo Morelos fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los once metros. El delantero colombiano golpeó el balón con fuerza y dirigido hacia el suelo, una técnica imposible de atajar para Andrés Mosquera Marmolejo, quien defendió la portería del equipo visitado.

Este gol concedió la victoria a Atlético Nacional al minuto 44 del encuentro. La victoria representó el tercer triunfo del equipo en el cuadrangular del Clausura, consolidando su posición en la competencia y cerrando una parte fundamental del torneo con un resultado favorable.