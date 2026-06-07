El asesinato de Miguel Uribe Turbay: investigaciones, controversias sobre seguridad y justicia

Análisis del caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025, los avances en la investigación contra la Segunda Marquetalia, las críticas a los esquemas de seguridad y la postura de la familia frente a los preacuerdos con los implicados.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay , ocurrido el 11 de agosto de 2025, conmocionó a Colombia y reabrió el debate sobre la violencia política en el país.

Uribe Turbay, en ese momento senador y precandidato presidencial, era una de las figuras más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Su muerte no solo fue un crimen de alto impacto, sino que también puso en entredicho los esquemas de seguridad asignados a líderes políticos.

La familia, representada legalmente por el abogado Rodrigo Mosquera, insiste en que el caso solo estará completamente esclarecido cuando se conozca toda la estructura que participó en el ataque, incluyendo a los determinadores, instigadores y a quienes dieron la orden. Las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia, organización armada ilegal, como una de las estructuras detrás del magnicidio.

Actualmente existen órdenes de captura y circulares rojas internacionales contra varios de sus miembros, entre ellos alias "Ivän Márquez", "John 40", "Rusbel", "Enrique Marulanda", "Gonzalo", "Yako" y "Zarco Aldinever". A pesar de los avances, persisten interrogantes clave, especialmente en torno al papel de alias "El Costeño", considerado una pieza clave en la organización del atentado.

La familia se opone firmemente a un preacuerdo que podría reducir su condena de 55 a 60 años a una pena cercana a los 26 años, argumentando que no ha aportado información nueva ni hechos que contribuyan al esclarecimiento del caso. En contraste, respaldan los beneficios judiciales otorgados a alias "El Viejo", quien sí colaboró eficazmente y abrió nuevas líneas de investigación.

Un punto central de la controversia radica en las decisiones tomadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) respecto al esquema de seguridad de Uribe Turbay. La familia cuestiona por qué no se autorizó un esquema más robusto, con más personal de protección, vehículos de apoyo y medidas adicionales para él y su familia.

Este aspecto, junto con la necesidad de identificar a los responsables directos e indirectos, subraya la complejidad del caso y su importancia como precedente para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir contra dirigentes políticos en Colombia





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