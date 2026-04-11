El astronauta que soñó con la Luna: La historia de Reid Wiseman y el legado de Carroll

La inspiradora historia de Reid Wiseman, el astronauta que cumplió su sueño de orbitar la Luna, y cómo la memoria de su esposa, Carroll, fue honrada en el espacio.

“Soñé que estaba en órbita lunar”, escribió Reid Wiseman en Twitter el 7 de diciembre de 2016. Casi una década después, esa predicción onírica se convirtió en realidad. El 1 de abril de 2026, despegó como comandante en la misión Artemis II, en el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna después de 53 años. Pero más allá del reconocimiento profesional, este astronauta tiene una historia familiar que transforma su estadía en el espacio en un acto de resiliencia.

Nacido en 1975 en Baltimore, Maryland, hijo de un abogado y una empleada de una aseguradora, desde una temprana edad Reid demostró interés por lo que ocurría en el cielo, una pasión que sus padres no ignoraron. Con apenas diez años, comenzó a coleccionar cohetes de juguete a los que les colocaba motores, dando inicio a una afición que marcaría su destino. El tiempo transcurrió y su pasión no hizo más que crecer. Se graduó en Ingeniería Informática y de Sistemas, forjando una base sólida para sus futuros logros. Luego, se convirtió en aviador naval y piloto de pruebas, acumulando experiencia invaluable que lo prepararía para las exigencias del espacio. Durante 27 años, sirvió con distinción como capitán de la Marina de los Estados Unidos, demostrando su compromiso y dedicación al servicio. En 2009, fue seleccionado como uno de los nueve miembros de la vigésima promoción de astronautas de la agencia espacial, un hito que lo catapultó hacia su sueño. Dos años después, demostró su valía como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde adquirió experiencia de primera mano en el entorno espacial. Wiseman siempre mantuvo su objetivo en la mira, guiado por una determinación inquebrantable. En febrero de 2017, compartió una imagen que interpretó como un paso más cerca de su ambicioso sueño: una galleta de la fortuna con un papel que leía: ‘Una visita a un lugar extraño te brindará una perspectiva renovada’. Con humor y anhelo, resumió: 'Elijo creer en esta predicción que recibí esta noche. Tal vez sea la Luna o un viaje a Marte'. Este deseo que lanzó al universo, de a poco, comenzó a tomar forma. En 2023, fue designado comandante de la misión Artemis II, marcando un momento crucial en su trayectoria. El resto es historia que, gracias a la tecnología actual, cualquiera puede seguir en vivo a través de las transmisiones oficiales de la NASA. Después de meses de intensa preparación, el 1 de abril de 2026, Wiseman abordó la nave Orión y despegó junto al piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, desde Cabo Cañaveral, Florida, rumbo al destino que soñó: la Luna. La vida de Reid Wiseman tomó un giro significativo antes de cumplir los 30 años cuando conoció a Carroll Taylor, una enfermera pediátrica. Se casaron, formaron una familia con dos hijas, Katie y Ellie, y construyeron una vida armoniosa donde sus trabajos y la calidez familiar se entrelazaban. Sin embargo, un diagnóstico de cáncer de Carroll cambió el curso de sus vidas. Ante esta adversidad, Wiseman estuvo dispuesto a abandonar su sueño y mudarse de Texas a Virginia para estar cerca de los padres de su esposa. Pero fue Carroll quien lo detuvo. “Ella me dijo ‘este es el trabajo que te apasiona, aquí es donde trabajás, aquí es donde crecen nuestras hijas y nos vamos a quedar’. Para mí, eso fue una orden para seguir por este camino”, recordó, revelando la fortaleza de su esposa y su apoyo incondicional. Después de casi dos décadas juntos, Carroll, quien dedicó su vida a cuidar a otros, falleció en 2020 a los 46 años. Desde entonces, Reid lleva su legado en cada misión, honrándola cada día, cada minuto. A sus 50 años, se convirtió en uno de los humanos que más lejos ha viajado en el espacio. Cuando la cápsula Orión superó la distancia alcanzada por el Apolo 13 en 1970, situándose a 400.171 kilómetros de la Tierra, la tripulación del Artemis II realizó un gesto conmovedor. El astronauta canadiense Jeremy Hansen tomó el micrófono para anunciar que uno de los cráteres avistados en la Luna llevaría un nombre especial. “Hace varios años, comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos a un ser querido. Hay una formación en un lugar realmente interesante de la Luna, justo en el límite entre la cara visible y la cara oculta. De hecho, está justo en la cara visible de ese límite, por lo que en ciertos momentos del tránsito de la Luna alrededor de la Tierra, podremos verla desde la Tierra“, explicó emocionado. Acto seguido, reveló que el nombre elegido era Carroll: “Ella era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la Luna y nos gustaría llamarlo así”. Tras ese emotivo anuncio, siguieron 45 segundos de silencio y un abrazo entre los cuatro astronautas. En la Tierra, desde el centro de control en Houston, sus dos hijas presenciaron el homenaje. Aunque la NASA aclaró que el nombre es solo una sugerencia y que debe ser ratificado por la Unión Astronómica Internacional, para los Wiseman, desde ese momento, ese cráter es un faro que podrán contemplar desde el patio de su casa durante el tránsito lunar. Este gesto subraya la profunda conexión humana que trasciende las fronteras del espacio, recordándonos que incluso en la inmensidad del universo, el amor y el recuerdo pueden perdurar eternamente





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