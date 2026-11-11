El golpe de drones contra el cantón militar de Santa Rosa pone de manifiesto la falta de ejecución del Escudo Nacional Antidrones, proyecto de 6,2 billones que el gobierno afirma que no fue estructurado ni financiado.

El ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa (Bolívar) provocó la muerte de tres soldados y la lesión de cuarenta y siete militares, y ha puesto de nuevo en el foco la frustración del Gobierno por la falta de un frente sólido contra drones. El ministro de Defensa Jorge Mora denunció que el proyecto Escudo Nacional Antidrones, de 6,2 billones de pesos, no pudo materializarse bajo la administración de Gustavo Petro y se describió como un "espejismo".

Detalles del ataque y del proyecto inexistente

El ataque militar, atribuido al Ejército de Liberación Nacional, combinó el uso de tatucos y un enjambre de drones cargados de explosivos para atacar instalaciones militares. Los analistas calificaron este hecho como el peor incident de 2023 y 2024 en el país. El Escudo Nacional Antidrones había previsto vinculación de radar e inhibición para identificar y neutralizar drones. Mora sostuvo que el proyecto no cuenta con un diseño estructurado, financiación consolidada ni viabilidad técnica, y que la administración anterior anunció 800 millones de pesos para la primera fase sin garantizar su ejecución en 2026.

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Posiciones de los protagonistas de la defensa

Jorge Mora acusó de negligencia la inactividad del proyecto, diciendo que la ausencia de una estructura operativa "costó vidas". Já Pedro Sánchez, exministro de Defensa en el mismo gobierno, explicó que los comités técnicos recomendaron no adquirir los sistemas evaluados pues no cumplían con los requisitos operacionales, después de que 119 empresas de 21 países presentaran soluciones. Sánchez advirtió que comprar los equipos en ese estado habría implicado aceptar brechas de capacidad y riesgos de integración y sostenimiento. El exministero destacó la adquisición de capacidades antidrones en otros años y posicionó el Escudo como una iniciativa de 2026.

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Impacto en la fuerza pública y proyecciones de ataques

La Fundación Ideas para la Paz reportó que en 2024 se registraron 119 ataques y en 2025 277, mientras el recuento a 2 de noviembre de 2025 se eleva a 351. La fuerza pública ha sido el objetivo principal, con 401 heridos y 24 muertos entre 2024 y 8 de octubre. Los civiles sufrieron 55 heridas y seis homicidios durante el mismo intervalo. Los expertos consideran que no basta con un proyecto financiado; se necesita capacidad operativa y territorial para combatir la tendencia al alza de los ataques con drones.

Próximos pasos y la necesidad de acción

El debate se mantiene vigente, pues el Despuent, sin un Escudo estructurado y con la falta de recursos, se ve en la posición de perder a sus soldados y a la población civil. Para evitar nuevas tragedias se requieren planes concretos, recursos claros y una tecnología que garantice la vigilancia y neutralización de drones. El Gobierno deberá responder antes del fin de 2026 si logrará sortear la inacción que hoy persiste.