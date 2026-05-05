El Atlético Bucaramanga pierde a sus últimos héroes del título de 2024

El equipo campeón de la Liga BetPlay I de 2024 ve cómo su plantel se desintegra, con solo nueve jugadores restantes de aquel histórico equipo. Entre los que se fueron destacan el portero Aldair Quintana y el capitán Jéfferson Mena, mientras que el equipo recuerda su memorable campaña que los llevó a la gloria.

El Atlético Bucaramanga , campeón de la Liga BetPlay I de 2024, vive un proceso de desintegración acelerado en su plantel. De aquel equipo que, contra todo pronóstico, logró el título en junio de 2024, solo quedan nueve jugadores, y la cifra podría seguir disminuyendo en los próximos días.

Entre los últimos en irse se encuentran dos pilares fundamentales: el portero Aldair Quintana y el capitán Jéfferson Mena, quien confirmó en las últimas horas que ya no será tenido en cuenta por el club. La salida de estos jugadores marca un hito en la desbandada que ha sufrido el equipo desde su consagración.

De los 27 jugadores que formaron parte de aquel histórico plantel, solo permanecen Leonardo Flores, Aldair Gutiérrez, Freddy Hinestroza, Juan Camilo Mosquera, Carlos Romaña, Fabián Sambueza, Luis Vásquez, Aldair Zárate y Fabry Castro. Entre los que ya no están, además del cuerpo técnico liderado por Rafael Dudamel y el presidente Jaime Elías Quintero, destacan nombres como Carlos Henao, Daniel Mosquera, Jean Carlos Colorado, Santiago Jiménez, Ricardo Márquez, Bayron Duarte, Robert Herrera, Edgar Camargo, Juan David Rodríguez, Misael Martínez, Dairon Valencia, Joider Micolta, Jhon Emerson Córdoba, Fabio Delgado, Óscar Castellanos, Kevin Cuesta y Estéfano Arango.

De los titulares habituales, ya no forman parte del equipo Aldair Quintana, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Jhon Emerson Córdoba y Daniel Mosquera. La campaña que llevó al Atlético Bucaramanga a la gloria fue memorable. En la fase de todos contra todos, el equipo terminó en el primer lugar, estableciendo el invicto más largo de su historia con 14 fechas sin derrotas, récord que fue igualado en 2026.

En la ronda de cuadrangulares semifinales, el equipo lideró el Grupo A, eliminando a Millonarios, Junior y Deportivo Pereira. En la gran final, el equipo de Rafael Dudamel venció a Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis. En el partido de ida, en Bucaramanga, el marcador fue 1-0 a favor de los locales, mientras que en la vuelta, los capitalinos se impusieron 3-2.

En la definición desde los doce pasos, Aldair Quintana se convirtió en héroe al atajar dos penaltis, sellando así el título para el Atlético Bucaramanga





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