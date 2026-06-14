El auge económico del fútbol sudamericano impulsa su protagonismo de cara al Mundial 2026

El incremento de cupos directos para Sudamérica en el Mundial 2026 y el crecimiento financiero de los clubes, especialmente los brasileños, están redefiniendo el mapa del fútbol continental y mundial.

El reciente anuncio de la FIFA sobre el incremento a seis cupos directos para selecciones sudamericanas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha impulsado una mayor presencia de futbolistas de esta región en el escenario internacional.

Sin embargo, este no es el único factor detrás del aumento de representantes de equipos sudamericanos. Tradicionalmente, los jugadores de Sudamérica han buscado oportunidades en clubes europeos, pero en los últimos años el fenómeno económico del fútbol brasileño ha cambiado el panorama. Los clubes brasileños han logrado hitos económicos sin precedentes, fortaleciendo su capacidad para retener y atraer talento.

Prueba de ello es la transferencia más cara en la historia del fútbol sudamericano, con el regreso de Lucas Paquetá al fútbol brasileño desde el West Ham inglés por más de 50 millones de dólares. Asimismo, jugadores europeos han comenzado a fichar por equipos de Brasil, y futbolistas colombianos como Jhon Arias y Jorge Carrascal han optado por regresar a Sudamérica tras su paso por Europa, atraídos por el auge financiero de la región.

Este dinamismo económico no solo beneficia a los clubes, sino que también promueve un mayor desarrollo competitivo y una redistribución del poderío futbolístico a nivel continental. La última vez que un equipo no brasileño ganó la Copa Libertadores fue River Plate en 2018, lo que refleja el dominio actual de los clubes brasileños en la escena sudamericana.

Con la expansión de cupos para el Mundial 2026, se espera que esta tendencia continúe, consolidando a Sudamérica como un mercado cada vez más influyente y atractivo en el mundo del fútbol





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