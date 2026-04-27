El auge silencioso de las suscripciones digitales en Colombia: un nuevo panorama de gasto

Un informe de Bancolombia revela que las suscripciones digitales, incluyendo plataformas de streaming, bienestar, citas e incluso inteligencia artificial, representan el 15% del salario mensual promedio de los colombianos, transformando la forma en que se gasta el dinero en el país.

El panorama del consumo en Colombia está experimentando una transformación sutil pero significativa, impulsada por la proliferación de suscripciones digitales . Lo que comenzó como pequeños gastos individuales, conocidos popularmente como “ gastos hormiga ”, se ha consolidado como una parte integral del presupuesto mensual de los colombianos.

Un reciente informe de Bancolombia, analizado por EL COLOMBIANO, revela que estos pagos recurrentes, aunque aparentemente insignificantes, representan en promedio el 15% del salario mensual de una persona. Esta tendencia no se limita a las plataformas de entretenimiento tradicionales; incluso las aplicaciones de citas están comenzando a integrarse en esta nueva dinámica de gasto. En 2025, más de 3.000 colombianos incluyeron plataformas de citas en sus gastos recurrentes, con un desembolso promedio de $10.200 mensuales.

Si bien esta cifra puede parecer modesta, la acumulación a lo largo del año puede resultar en un gasto considerable. El informe de Bancolombia detalla que los mayores gastos “hormiga” continúan enfocándose en la comodidad y el bienestar. Las suscripciones a servicios de streaming de series y películas lideran el ranking con $228.800 millones gastados en 2025, seguidas de cerca por los servicios de bienestar y ejercicio ($215.100 millones) y las compras realizadas a través de aplicaciones ($150.400 millones).

Netflix se mantiene como la plataforma de suscripción más popular, con más de 771.000 usuarios y un gasto mensual promedio de $32.819, lo que se traduce en un total de $152.588 millones gastados anualmente. Otros servicios populares incluyen suscripciones a Smart Fit, los ecosistemas de Apple y Google, y Spotify. Un aspecto particularmente interesante del informe es el rápido crecimiento de los servicios basados en inteligencia artificial.

Más de 30.000 personas optaron por pagar por estos servicios, con costos que pueden superar los $80.000 mensuales, lo que indica una nueva tendencia emergente en el gasto digital del país. Esta evolución refleja un cambio en la forma en que los colombianos gestionan su dinero, priorizando la flexibilidad y el acceso a una amplia gama de servicios a través de pagos mensuales.

Este auge en las suscripciones digitales no es simplemente una cuestión de conveniencia; también está impulsado por factores económicos y tecnológicos. Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, señala que la masificación de los dispositivos móviles en Colombia, con más líneas de celular que habitantes, ha aumentado la exposición de las personas a estas ofertas.

Además, muchas suscripciones digitales resultan más económicas en comparación con los servicios tradicionales. Por ejemplo, una suscripción para hacer ejercicio a través de una aplicación puede ser significativamente más barata que contratar a un entrenador personal o afiliarse a un gimnasio.

Sin embargo, Ramírez advierte que el impacto real no reside en el precio individual de cada suscripción, sino en la frecuencia y la acumulación de múltiples servicios. Las personas tienden a suscribirse a varias plataformas porque parecen asequibles, pero el gasto total puede ser considerable cuando se suman ocho o diez suscripciones que se utilizan solo ocasionalmente.

En definitiva, la proliferación de suscripciones digitales en Colombia representa un cambio fundamental en los hábitos de consumo, impulsado por la tecnología, la accesibilidad y la búsqueda de nuevas prioridades de gasto. Esta tendencia, aunque aparentemente inofensiva, requiere una gestión financiera consciente para evitar que los “gastos hormiga” erosionen el presupuesto personal





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