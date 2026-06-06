El Banco de la República subiría tasas al 12,75% ante persistencia de la inflación en mayo

La inflación anual en Colombia llegó a 5,84% en mayo, su nivel más alto desde agosto de 2024, lo que llevaría al banco central a reanudar el ciclo de aumento de tasas de interés según proyecciones de Bancolombia y Anif.

El Banco de la República elevaría su tasa de interés de referencia al 12,75% en respuesta a la inflación de mayo, que cerró en 5,84% anual, su nivel más alto desde agosto de 2024, según proyecciones de Bancolombia .

El análisis, realizado por Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado de la entidad, advierte que el banco central deberá reanudar su ciclo de incrementos en la tasa, con el primer movimiento esperado para el 30 de junio. La inflación mensual de mayo fue de 0,47%, la más alta para ese mes desde 2022, aunque levemente por debajo del consenso de analistas que preveía 0,53%.

El componente de servicios lideró el aumento, alcanzando 7,05% anual, su máximo desde noviembre de 2024, impulsado por rubros intensivos en mano de obra como arriendo imputado (0,67%), arriendo efectivo (0,68%), servicios de copropiedad (1,25%) y transporte aéreo (6,93%). Bancolombia señala que muchas empresas han operado con inventarios adquiridos a menor costo previo y han renegociado contratos, lo que ha actuado como un colchón temporal frente a las presiones inflacionarias.

Sin embargo, advierte que ese margen se está agotando y las presiones podrían intensificarse en los próximos meses. En mayo, los precios del suministro de agua subieron 2,38%, el alcantarillado 2,66% y la electricidad 1,04%. En conjunto, alojamiento, transporte y restaurantes explicaron 0,39 de los 0,47 puntos porcentuales del incremento mensual. Los servicios públicos y los rubros de transporte y restaurantes completan seis meses consecutivos de incrementos y han alcanzado niveles no vistos desde la segunda mitad de 2024.

Las métricas de inflación subyacente también muestran presiones: el núcleo 15 llegó a 6,13% anual y la inflación sin alimentos y regulados se ubicó en 6,02%, evidenciando que la presión está en el costo de vida. La meta del Banco de República es una inflación entre 2% y 4%, y con el IPC en 5,84% aún queda lejos.

La indexación a la inflación del año anterior, que se traslada a arriendos, copropiedades y servicios, actúa como un mecanismo de retroalimentación que dificulta la convergencia. Por grupos de ingreso, la inflación anual afecta más a los hogares de mayores ingresos (5,97%) frente a los pobres (5,66%) y vulnerables (5,66%), mientras que la clase media registra 5,85%. Los segmentos con mayor gasto en servicios como transporte, salud, educación y comidas fuera del hogar sienten con más fuerza esta tendencia.

Para el cierre de 2026, Bancolombia prevé una inflación de 6,4% y Anif estima un rango entre 6,4% y 7%, con un escenario central cercano al 6,75%. Ambas entidades coinciden en que el fenómeno de El Niño, esperado en el segundo semestre, podría presionar los precios de alimentos y energía, y existe la posibilidad de nuevas alzas en combustibles.

Anif describe el balance de riesgos como sesgado al alza y advierte que la inflación subyacente continúa persistente, manteniendo presión sobre precios de alimentos, transporte y servicios básicos. En ese contexto, Bancolombia anticipa que el Banco de la República mantendrá una postura monetaria restrictiva y reanudará el ciclo de incrementos el 30 de junio, llevando la tasa de referencia de 11,25% a 12,75%. Para empresas y hogares endeudados, eso significa costos de crédito más altos.





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