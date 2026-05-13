El Benfica habría presentado una propuesta a Mourinho para renovar su contrato, y el técnico podría responder en una semana

Algunos medios deportivos portugueses informan que el presidente del Benfica, Rui Costa, habría presentado una propuesta a José Mourinho para renovar su contrato como técnico del club. Según el Record, Costa planteó una renovación del vínculo y le está dando una oportunidad al técnico portugués. Mourinho, por su parte, ha declarado queц Sólo piensa en su futuro a partir del próximo lunes, cuando esté en vigor la cláusula de los 10 días que le otorga al club y al entrenador para reflexionar sobre la continuidad.

El Benfica habría presentado a José Mourinho una propuesta para renovar su contrato, según informó la prensa deportiva portuguesa. Según el diario Record, el presidente de las ‘águilas’, el excentrocampista Rui Costa, planteó a Mourinho una renovación de su contrato con el club lisboeta y está a la espera de una respuesta del entrenador.

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026-2027. El Benfica de Mourinho sigue invicto en la Liga, pero cayó al tercer lugar en el partido más reciente





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