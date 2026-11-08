El bullerengue sentao: Raíces y resurgimiento en Cartagena de Indias

Arnulfo Caraballo Antivar detalla cómo el bullerengue sentao preservó la memoria afro en Marialabaja y se renovó durante las Fiestas de la Independencia en Cartagena.

La llegada del mes de noviembre transforma las calles de Cartagena de Indias al traer consigo el sonido inconfundible del bullerengue sentao, un ritmo profundo que actúa como un eco de la memoria colectiva de la región. Durante estas Fiestas de la Independencia, la interpretación pausada y ritual de este género musical ha vuelto a ocupar un espacio central en la escena cultural local, deteniendo el paso apresurado de la ciudad para invitar a la contemplación. Cada tambor marca un compás sin prisas, mientras las voces se extienden para abrazar los sentimientos y permitir que los versos encuentren el silencio necesario para florecer, creando una atmósfera donde el tiempo parece suscribirse a las historias que guardan las letras.

Orígenes del ritual en Marialabaja

Para comprender la esencia auténtica de esta manifestación artística, es necesario viajar hasta Marialabaja, un territorio ubicado en el departamento de Bolívar donde el ritmo ha echado raíces profundas y sostenidas a lo largo de los siglos. Este lugar es el hogar de Arnulfo Caraballo Antivar, un reconocido investigador, músico y gestor cultural que ha dedicado gran parte de su vida académica y personal a estudiar, preservar y transmitir este patrimonio sonoro. Su compromiso con la cultura local es tangible, pues se desempeñó como el primer director de Cultura de su municipio y cofundador del Festival Nacional del Bullerengue de Marialabaja, una iniciativa clave para la visibilidad del género.

Also read Nelson Mandela y otros barrios de Cartagena estarán sin luz este sábado

La relación de Caraballo con esta música no se limitó a la investigación bibliográfica, sino que nació de la experiencia directa y vivencial al escuchar a los mayores que conservaron sus cantos ancestrales. Compartió noches enteras con cantadoras y tamboreros, aprendiendo no solo la técnica, sino la emoción que sustenta cada interpretación, lo que le permitió escribir el libro 'Bullerengue, un canto que transforma vidas' con una autoridad basada en la vivencia y no solo en el estudio teórico.

Diferencias técnicas y ritmos tradicionales

Dentro de esta rica tradición musical existen diferentes ritmos y maneras de interpretar la obra, destacando entre ellos el sentao, la chalupa y el fandango, cada uno con características, velocidades y formas de despertar el cuerpo bien definidas. El término sentao no es una referencia casual, sino que alude a la manera pausada, matizada y profunda en que se desarrolla esta expresión específica, invitando a los participantes a detenerse y escuchar los detalles finos de la melodía.

Advertisement

Esta interpretación se contrasta marcadamente con la chalupa, la cual posee un movimiento más acelerado y festivo que busca la energía inmediata. Mientras tanto, el bullerengue sentao prioriza la profundidad emocional y la conexión con las historias, permitiendo que la interpretación encuentre su propio camino sin la presión de llegar rápidamente al final de una canción o de un evento cultural.

Mujeres, tambores e influencias históricas

Los orígenes de este género estuvieron históricamente vinculados a los antiguos bundes, una denominación que agrupaba expresiones musicales de tradición afro en los territorios de Bolívar y Cartagena antes de que adquirieran nombres propios. En sus principios, la especialidad principal recaía en las mujeres mientras que los hombres se dedicaban exclusivamente al manejo de los tambores, una división de roles que explica por qué los movimientos que despierta el bullerengue sentado son femeninos, delicados y fluidos en la actualidad.

Antes de su llegada a grandes escenarios y festivales modernos, esta música fue fundamental para los encuentros cotidianos en calles y pueblos, donde las comunidades se reunían para prolongar las parrandas durante varios días gracias a la lenta circulación de noticias. Además, la influencia de los territorios palenqueros, las comunidades cimarronas y la presencia de poblaciones cubanas dejaron huellas indelebles en las manifestaciones, fortaleciendo expresiones como los sextetos y modificando incluso las formas de vestir tradicionales con influencias europeas.

Recuperación cultural y legado actual

Existió un momento crítico en el que la memoria de esta tradición estuvo a punto de quedarse únicamente en el recuerdo de los mayores, ya que el género atravesó una etapa de debilitamiento severo durante la cual su práctica perdió presencia y poco interés generacional. La tarea de impulsar la visibilidad del ritmo en Marialabaja resultó difícil inicialmente, pero la creación de festivales específicos se convirtió en una herramienta fundamental para su recuperación, permitiendo que el ritmo volviera a tomar Cartagena en estos momentos festivos y asegurando su supervivencia para futuras generaciones.