El bus oficial de la selección Colombia fue vandalizado en Bogotá

El bus oficial de la selección Colombia fue vandalizado en la noche del lunes 1 de junio en Bogotá, durante una marcha a favor del candidato presidencial Iván Cepeda.

El bus oficial de la selección Colombia fue vandalizado en la noche del lunes 1 de junio en Bogotá, durante una marcha a favor del candidato presidencial Iván Cepeda.

El incidente ocurrió en medio de una movilización de simpatizantes del candidato en la capital del país. La selección nacional había jugado su partido amistoso ante Costa Rica en el estadio El Campín, y el vehículo oficial de la selección se movilizaba por diferentes vías bogotanas cuando coincidió con la concentración de personas que marchaban en respaldo al candidato del Pacto Histórico. Durante algunos minutos, varios manifestantes rodearon el automotor, dificultando su tránsito normal por la ciudad.

En ese lapso, varias personas pegaron decenas de papeles y material publicitario relacionado con la campaña presidencial sobre el vehículo. El hecho rápidamente se volvió tema de conversación en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron inconformidad con lo ocurrido. Para muchos internautas, la selección Colombia representa un símbolo nacional que debería permanecer alejado de expresiones partidistas o acciones vinculadas a campañas políticas.

Aunque el episodio no dejó afectaciones mayores conocidas ni reportes sobre lesiones o daños de gravedad, sí generó una amplia reacción entre aficionados, ciudadanos y usuarios de redes sociales. La situación volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el país: el papel de los símbolos deportivos en escenarios de polarización política. La selección Colombia, por su impacto cultural y emocional, suele ocupar un lugar especial dentro de la identidad colectiva de millones de personas.

Precisamente por esa relevancia, múltiples comentarios publicados tras conocerse el incidente cuestionaron la decisión de involucrar, directa o indirectamente, al equipo nacional en medio de una actividad política. La situación ocurre en un momento de alta sensibilidad electoral y de fuerte atención mediática alrededor de la segunda vuelta presidencial





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