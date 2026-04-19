El Cacao de Santander: 106 Años de Tradición, Resiliencia y Sabor Ancestral

Un viaje a través de la historia del cacao en San Vicente de Chucurí, Santander, destacando su llegada, su papel en la reconstrucción social tras el conflicto y su consolidación como símbolo de identidad y orgullo regional.

En las serenas montañas de Santander, un territorio donde la naturaleza exuberante y un aire impregnado de dulzura ancestral dan vida a historias que trascienden las fechas precisas, se forjó el vínculo del cacao con esta tierra. Este fruto llegó de forma discreta pero con la promesa de perdurar, y durante 106 años, su aroma se ha entrelazado inseparablemente con la vida campesina, marcando profundamente la identidad de su gente.

Aunque los vestigios del cacao en Colombia se remontan a las civilizaciones precolombinas, San Vicente de Chucurí se erige como una cuna particular de este cultivo. Se dice que alrededor de 1920, Juan de Dios Rincón plantó la primera semilla, un acto sencillo pero de trascendencia para la región. Existen también relatos que atribuyen la introducción del cacao a otras figuras, como el abuelo de don Henry Gómez, sumando capas de memoria a un origen que, si bien se pierde en la voz de las generaciones pasadas, ha dejado un legado intacto a lo largo de tres generaciones. San Vicente de Chucurí acogió con fervor este fruto, que pronto pasó de ser un simple cultivo a definir el destino de la comunidad. Antes de las distinciones y las proyecciones internacionales, la familia fue el pilar fundamental. Las enseñanzas se transmitían de padres a hijos, de abuelos a nietos, sobre el corte preciso de la mazorca, los secretos del secado al sol y la dedicación necesaria para cultivar, respetar y acompañar cada grano de cacao. Hubo periodos de gran adversidad, marcados por la incertidumbre y el conflicto. Sin embargo, la resiliencia de la tierra y la nobleza del cacao permitieron vislumbrar una salida. En medio de la zozobra, la siembra del cacao se convirtió en un símbolo de esperanza, una vía hacia la paz y una oportunidad para reconstruir la vida desde sus bases más esenciales: la tierra, el trabajo y la dignidad. Lentamente, el campo santandereano recuperó su vitalidad, las fincas resurgieron y los cultivos de cacao se expandieron, reafirmando su rol como motor económico y social. Fue un renacimiento que demostró la capacidad de la tierra santandereana para florecer incluso tras las pruebas más duras. El cacao de Santander posee una personalidad distintiva, un sabor intenso y ligeramente amargo que perdura en la memoria. Su particularidad reside en la confluencia de años de tradición, un clima favorable y la pericia de manos expertas. En las tiendas de la región, el chocolate se presenta en diversas formas, pero conserva esa esencia inconfundible. Comprender su valor va más allá de la simple adquisición; cada tableta, cada taza humeante, es un testimonio de una región que ha aprendido a transformar el esfuerzo en sabor. Nelson, un campesino con años de experiencia, señala la notable modernización del cultivo, recordando las técnicas rudimentarias de antaño. Aunque los procesos han evolucionado y el conocimiento se ha ampliado, la esencia del cultivo permanece inalterada. Muchos habitantes de San Vicente de Chucurí han emigrado en busca de nuevas oportunidades, llevando consigo el conocimiento del cacao y sembrando la semilla de su potencial en otras regiones, demostrando que este fruto puede abrir caminos y convertirse en un motor de identidad migrante y memoria sembrada lejos del hogar. Aura María Mojica y otros productores enfatizan que la calidad del cacao no es fortuita, sino el resultado de un cuidado meticuloso en cada etapa, desde la cosecha hasta el manejo, construyendo un producto excepcional. El chocolate santandereano es un reflejo de contrastes, de la amargura y la dulzura, del calor de la tierra y la frescura de la neblina matutina. Su sabor tiene la capacidad de transportar, evocando las montañas donde cada cultivo narra una historia única. En la actualidad, el cacao se beneficia de la ciencia, con universidades, federaciones y escuelas rurales colaborando con los agricultores para optimizar la producción sin sacrificar su autenticidad. Se exploran conceptos como la sostenibilidad, la bioeconomía y el futuro, siempre manteniendo un fuerte arraigo a la tierra. Así, 106 años después de la siembra de aquella primera semilla, el cacao sigue siendo el latido de San Vicente de Chucurí y de una región que lo concibió, lo nutrió y lo vio crecer, no solo como un cultivo, sino como un poderoso símbolo de orgullo, sustento y memoria viva. Desde estas cumbres, su aroma continúa su viaje, pero sus raíces se mantienen firmes, recordando la historia de un pueblo que aprendió a perseverar y a prosperar





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