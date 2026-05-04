El Café de Hoy – 4 de Mayo de 2026: Cuenta Regresiva Presidencial, Tensiones Internacionales y Emoción Deportiva

Análisis de la actualidad colombiana y mundial: a 27 días de las elecciones presidenciales, audiencias clave en casos judiciales, tensión entre EE.UU. y Cuba, y la participación de Luis Díaz en la Champions League. Además, cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro.

Escuche con atención nuestro programa 'El Café de Hoy' correspondiente al 4 de mayo de 2026. Nos adentramos en un mes crucial, el inicio de la recta final que nos conduce a las elecciones presidenciales .

Al momento de la publicación de este episodio, nos encontramos a tan solo 27 días de la primera vuelta electoral, un período de intensa actividad y definiciones. Esta semana se llevará a cabo la selección y juramentación de los jurados de votación, figuras clave para garantizar la transparencia y legalidad del proceso. Simultáneamente, anticipamos una escalada en las estrategias de campaña, con los diferentes candidatos afinando sus mensajes y buscando el apoyo del electorado.

La competencia se intensificará a medida que se acerca el día de las elecciones, y cada detalle podría marcar la diferencia. El ámbito judicial también estará en el centro de la atención, con audiencias de imputación programadas en los casos de Ricardo Roa y alias 'Calarcá'. Ambos se enfrentan a acusaciones por múltiples delitos, y estas audiencias serán un paso importante en el proceso legal.

Se espera que las investigaciones avancen y se presenten nuevas evidencias que puedan esclarecer los hechos. La opinión pública estará atenta a los detalles de estos casos, que han generado gran controversia y preocupación.

Además de estos casos específicos, se prevé que otras investigaciones continúen su curso, manteniendo la actividad judicial en un nivel elevado. La transparencia y la imparcialidad serán fundamentales para garantizar la confianza en el sistema de justicia. En el escenario internacional, la tensión entre Estados Unidos y Cuba se agudiza, con amenazas de intervención y control sobre la isla.

Esta situación genera incertidumbre y preocupación en la comunidad internacional, y se espera que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada del conflicto. Las implicaciones de esta tensión podrían ser significativas para la región y para las relaciones internacionales en general. Paralelamente, el mundo deportivo se prepara para emocionantes eventos. Luis Díaz, la estrella colombiana, se enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions League, un partido que promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel.

Además, el Giro de Italia continuará su recorrido, ofreciendo a los aficionados momentos de emoción y adrenalina. Estos eventos deportivos son una fuente de orgullo para Colombia y una oportunidad para mostrar el talento de nuestros atletas. Pero eso no es todo. Los invitamos a disfrutar de nuestros episodios especiales grabados en vivo desde la Feria Internacional del Libro, disponibles directamente en Spotify.

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