El café de hoy: Impacto de las nuevas políticas migratorias de Trump y análisis del libro 'The College Dropout'

En este episodio de 'El café de hoy', analizamos las posibles consecuencias de las nuevas medidas migratorias del gobierno de Trump para la comunidad colombiana en Estados Unidos. Además, conversamos con Santiago Cembrano sobre su libro 'The College Dropout', que retrata la vida y obra de Kanye West. No te pierdas este análisis en profundidad sobre migración, cultura y actualidad.

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 6 de mayo de 2026: Miles de colombianos que residen en Estados Unidos o que aspiraban a establecerse en ese país se encuentran en vilo, a la espera de conocer los detalles de las nuevas decisiones migratorias del gobierno de Trump .

Tras insinuar que podría retirar las nacionalidades otorgadas a algunos migrantes y ante las críticas de sectores que lo apoyaron en su campaña por no cumplir con las promesas de deportaciones masivas, surge la incertidumbre sobre cómo afectarán estas medidas a la comunidad colombiana. ¿Qué impacto tendrán la intensificación de las restricciones en visas, permisos y nacionalizaciones? ¿Cómo se verán afectados los procesos de reunificación familiar o los trámites de asilo?

Estas son algunas de las preguntas que buscaremos responder en este episodio, donde también analizaremos las posibles consecuencias económicas y sociales para ambos países. Además, en esta edición especial desde la Feria del Libro de Bogotá, conversamos con Santiago Cembrano, autor del libro 'The College Dropout', una obra que explora la genialidad y las contradicciones de Kanye West.

Cembrano nos comparte su perspectiva sobre cómo el artista ha influido en la cultura pop y en la industria musical, así como los desafíos que enfrentó al escribir sobre una figura tan polarizante. No se pierda este análisis profundo sobre uno de los íconos más controvertidos de la música contemporánea. Para seguir nuestro programa, lo invitamos a suscribirse a través de las principales plataformas de podcasting: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podchaser, Podcast Addict y YouTube.

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