El candidato del Pacto Histórico discutiendo sobre su propuesta de continuidad del proyecto político de Petro y su visión para el país

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, discutiendo sobre su propuesta de campaña, el acuerdo nacional, la reforma agraria, la paz total y la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Cepeda también abordó temas como la política de paz total y los diálogos con grupos armados ilegales, así como su opinión sobre la reforma agraria y la continuidad de los programas sociales impulsados por el Gobierno Petro.

El candidato presidencial del Pacto Histórico , Iván Cepeda , conversó con José Manuel Acevedo sobre sus propuestas de campaña, el acuerdo nacional, la reforma agraria , la paz total y la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro .

Cepeda defendió su capacidad de diálogo con sectores opositores y recordó la relación que ha sostenido con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Además, habló sobre la política de paz total y sus opiniones sobre la reforma agraria y la continuidad de los programas sociales impulsados por el Gobierno Petro





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