El candidato presidencial De la Espriella confirma a Mauricio Gómez Amín en su gabinete

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella confirmó que el exsenador Mauricio Gómez Amín formará parte de su gabinete en una cartera que se denominará el ministerio de los 'Defensores por la Patria'.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella confirmó que el exsenador Mauricio Gómez Amín formará parte de su gabinete en una cartera que se denominará el ministerio de los 'Defensores por la Patria'.

De la Espriella destacó las cualidades del excongresista para justificar su futura incorporación al Ejecutivo. Gómez Amín, quien venía desempeñando su segundo periodo en el Congreso de la República, es abogado especialista en Derecho Público por la Universidad del Norte y cuenta con estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Rosario. De la Espriella también entregó más nombres de líderes y políticos que estarían involucrados en la compra de votos.

En el ámbito personal y corporativo, el documento base señala que su esposa, Stephanie Saieh Atique, junto a su familia, registran siete empresas en Panamá. El excongresista formalizó su renuncia tanto a su curul en el Senado como al Partido Liberal con el propósito de asumir la jefatura de debate de De la Espriella. De la Espriella arremete contra Ricardo Roa y promete cambios en Ecopetrol si llega a la Presidencia.

Según explicó el propio exparlamentario, la decisión respondió a la necesidad de dedicarse por completo a la estrategia electoral en las cinco semanas finales de la legislatura, optando por dar un paso al costado por respeto a la institución legislativa. Tras su salida del Senado y del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín asumió la jefatura de debate de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del proyecto político durante la segunda vuelta.

Katherine Miranda se suma a la campaña de Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial. En distintas intervenciones públicas, el excongresista ha defendido la candidatura de De la Espriella y ha respaldado el mensaje con el que el aspirante busca llegar a la Casa de Nariño. Según Gómez Amín, la campaña ha logrado conectar con sectores ciudadanos que buscan una alternativa frente al actual Gobierno.

El jefe de debate también ha destacado el carácter independiente de la candidatura, asegurando que los apoyos recibidos por parte de diferentes partidos políticos se han dado sin acuerdos burocráticos.

'Abelardo no se ha sentado con ningún partido político y no lo va a hacer', afirmó en entrevista con la revista 'Semana'. Presidente Petro ordenó duplicar la seguridad de los dos candidatos presidenciales ante 'avalancha de amenazas'.

De cara a la segunda vuelta presidencial, Gómez Amín ha reiterado su confianza en que la campaña ampliará la votación obtenida en primera vuelta y ha defendido las principales propuestas impulsadas por De la Espriella, entre ellas la denominada 'Patria Milagro', una iniciativa que plantea reformas económicas y una reducción del tamaño del Estado. La JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, mando del Batallón La Popa, por no decir la verdad.

'Se mantiene el plan para atentar contra mi vida': Abelardo De la Espriella denuncia amenazas en su contra antes de la segunda vuelta. La Registraduría explicó que si una persona está en la fila al cierre de las mesas a las 4:00 p.m. no puede quedarse sin votar. La polémica se generó en Valledupar por un video de supuesto coordinador de campaña de Iván Cepeda que promete transporte, almuerzos y recursos para la jornada electoral





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