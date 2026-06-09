El capitán boyacense levanta el trofeo del bicampeonato con Junior

El mediocampista boyacense, como capitán de campo, levantó el trofeo de campeón con Junior, logrando el bicampeonato. Junto a otro jugador que portó la banda en varios partidos, destacó la importancia del compañerismo y la humildad del equipo. El jugador recordó los momentos difíciles, lesiones y críticas, agradeciendo a la afición y a Dios por la victoria. La alegría fue para la región costeña y sus 14 millones de personas.

En una velada llena de emoción y gloria, el mediocampista boyacense levantó, por primera vez como capitán de campo, el trofeo de campeón con Junior , consolidando así el bicampeonato del equipo tiburón.

Esta vez lo hizo compartiendo la responsabilidad con otro compañero que también llevó la cinta de capitán en varios encuentros del campeonato, reflejando la unidad y liderazgo colectivo que caracterizó al conjunto costeño a lo largo de la temporada. El partido, aunque sufrido, demostró la fortaleza mental de un grupo que supo sobreponerse a las adversidades y al ímpetu de un rival como Nacional, que intentó arrasar en la final.

La humildad y el compañerismo, según palabras del propio capitán, fueron claves para alcanzar este título y brindar una alegría a la numerosa hinchada que los apoyó incondicionalmente. El jugador, dueño absoluto de la titularidad y portador de la banda de capitán en el momento cumbre, expresó sus sensaciones tras la victoria: "Partido sufrido, pero sabíamos que iba a ser así.

Nacional iba a querer arrasarnos, pero yo creo que el compañerismo de todos, como lo manifesté muchas veces, la humildad de este grupo, hizo que pudiéramos ahora levantar este título y darle una alegría a la hinchada y darle un bicampeonato". Sus palabras reflejan el espíritu de sacrificio y la confianza que reinó en el vestuario, ingredientes esenciales para coronarse dos veces consecutivas en el fútbol profesional colombiano.

Antes de la final, el mediocampista boyacense vivió momentos de incertidumbre, marcados por lesiones y bajos niveles de rendimiento que le valieron duras críticas de parte de la prensa y algunos sectores de la afición. Sin embargo, supo enfrentar esas dificultades con serenidad y trabajo.

"Yo las tomé con mucha humildad, con mucha tranquilidad, porque me ayudaron a esforzarme más, a trabajar aún más, a saber que en algún momento iba a llegar la oportunidad. Los que esperan en Cristo tienen la victoria, nosotros confiamos en él, nuestras batallas, hoy hay que darle gracias a él.

Esto es de ellos, esto es de toda esa región, que son 14 millones de personas de la Costa que nos apoyan", declaró, mostrando su fe y agradecimiento no solo a Dios, sino también a la gente de la Costa Caribe, que se volcó en apoyo al equipo durante todo el campeonato. Este bicampeonato se construyó con el aporte de cada jugador, pero el liderazgo del capitán boyacense quedará grabado como un ejemplo de superación y entrega total





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