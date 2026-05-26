El CARF alerta sobre la alta carga de intereses de la deuda pública peruana

El comité señala que los intereses de la deuda absorben más de un tercio de la recaudación tributaria, pese a una leve reducción en el gasto mensual, y propone medidas para mejorar la sostenibilidad fiscal.

Los Títulos de Tes orería ( TES ) siguen siendo el principal mecanismo que utiliza el Gobierno peruano para financiar sus necesidades de liquidez y cubrir el gasto público.

Estos instrumentos de deuda, emitidos en distintas plazos y con distintas remuneraciones, son adquiridos por bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores del mercado de capitales. A cambio, el Estado se compromete a devolver el principal junto con los intereses pactados, lo que constituye una fuente de recursos esencial para la política fiscal del país.

Según el último informe del Comité de Análisis de la Responsabilidad Fiscal (CARF), la participación de los TES de largo plazo dentro del conjunto de la deuda interna ha experimentado una ligera disminución, mientras que los instrumentos de corto plazo y de caja han reducido su peso hasta el 18,2 por ciento del total, una tendencia que se ha venido observando durante varios periodos consecutivos. Este escenario se enmarca en un contexto de creciente presión fiscal derivada del costo del servicio de la deuda.

El CARF destaca que, entre enero y marzo del presente año, los intereses de la deuda representaron más del treinta por ciento de cada nuevo sol ingresado al país por concepto de recaudación tributaria. Esta proporción supera considerablemente la media histórica, que entre 2004 y 2025 se ubicaba en torno al 22 por ciento.

La mayor carga se explica, en gran medida, por el vencimiento y pago de cupones de bonos tanto internos como externos durante el mes de marzo, lo que incrementó de forma abrupta el desembolso de intereses. En términos monetarios, el gasto mensual en intereses pasó de 12,4 billones de soles a 9,8 billones, evidenciando una ligera mejoría, pero manteniéndose en niveles elevados respecto al mismo mes del año anterior.

La autoridad fiscal subraya la necesidad de reforzar la disciplina fiscal y de buscar alternativas para reducir la dependencia del financiamiento mediante emisión de deuda. Entre las medidas propuestas se incluyen la optimización del gasto público, la ampliación de la base tributaria y la emisión de bonos con mayor plazo y menor costo financiero, lo que permitiría suavizar la carga de intereses en el mediano plazo.

Asimismo, el CARF recomienda una mayor coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector bancario para estructurar una cartera de deuda más equilibrada, que reduzca la vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés internacionales y mejore la sostenibilidad de la deuda pública. Estas recomendaciones buscan garantizar que la deuda, aunque sigue creciendo en términos absolutos, sea manejable y no comprometa la capacidad del Estado para financiar políticas sociales y de infraestructura esenciales para el desarrollo del país





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