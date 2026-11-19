Más de 200 artistas del Carnaval de Barranquilla participarán en la agenda cultural de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Más de 200 artistas y creadores culturales vinculados al Carnaval de Barranquilla participarán activamente en la rica agenda cultural que enmarcará la gran final de la Copa Sudamericana 2026, la cual se disputará el sábado 21 de noviembre. Este evento deportivo de gran proyección internacional transformará a la ciudad colombiana en un escenario central donde convergerán las tradiciones festivas locales con la pasión del fútbol continental, consolidando a Barranquilla como una sede de primer nivel.

Detalles de la Final y Participación Cultural

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recientemente renovado, será el epicentro de este enfrentamiento histórico entre el club argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro. La alcaldía distrital ha enfatizado que esta competición marcará un hito significativo para la ciudad, la cual ha experimentado una transformación notable en las últimas dos décadas. La infraestructura urbana, incluido el sistema de transporte Supermetro, se encuentra preparada para recibir a miles de aficionados, dirigentes deportivos y visitantes internacionales que buscan vivir una experiencia que une el deporte con la identidad cultural local.

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Cronograma del Viernes y Recepción a Delegaciones

La programación oficial de los eventos culturales comenzará el viernes 20 de noviembre a las 7:00 de la noche con un cóctel de bienvenida dirigido al Consejo de la CONMEBOL. Esta reunión institucional contará con la asistencia de más de 700 invitados de alto perfil, incluidos presidentes de federaciones de fútbol de Sudamérica, autoridades gubernamentales, jugadores destacados y representantes del ecosistema deportivo continental. Esta iniciativa busca establecer un primer contacto formal que honre la hospitalidad característica de los barranquilleros hacia las delegaciones extranjeras.

Monarquía del Carnaval 2027 y Cierre Institucional

El cierre de este encuentro institucional a nivel oficial quedará a cargo del Carnaval de Barranquilla mediante una puesta en escena dirigida artísticamente por Tato Marenco. Esta presentación reunirán a 130 artistas, bailarines y músicos, destacando la participación fundamental de la monarquía del Carnaval de Barranquilla 2027. La reina Salwa Maloof Habib liderará a su corte, acompañada por el rey Momo Abraham Cáceres, así como los reyes infantiles Isabella Daes García y Pedro Fandiño Camelo, quienes representarán la alegría y la tradición de la fiesta.

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Actividades en el Gran Malecón y Fan Fest

La celebración popular se extenderá esa misma noche a las 11:00 hasta el Fan Fest de la Copa Sudamericana, ubicado en el Gran Malecón. En este espacio abierto, la monarquía y una delegación de hacedores compartirán con los aficionados, medios de comunicación y visitantes una muestra vibrante de las tradiciones y la alegría de la fiesta. Este escenario funcionará como un punto de encuentro intercultural que refuerza la identidad de Barranquilla, construida históricamente sobre la base de la diversidad, el intercambio cultural y la convivencia pacífica de múltiples tradiciones.

La Gran Final y el Saque de Honor Histórico

El sábado 21 de noviembre, el espectáculo cultural alcanzará su clímax dentro de las instalaciones del renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez antes del inicio del partido. Se espera la presencia de más de 65.000 aficionados, quienes serán testigos de una presentación folclórica protagonizada por 60 hacedores del Carnaval junto a los reyes de la fiesta 2027. Un momento crucial de la jornada será el saque de honor ejecutado por la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, quien actúa como invitada especial de la CONMEBOL y la Alcaldía.

Este acto simbolizará el espíritu de una ciudad que celebra con la misma devoción tanto sus tradiciones arraigadas como el deporte, proyectando a Barranquilla como un gran escenario donde convergen el fútbol sudamericano y el patrimonio cultural inmaterial reconocido mundialmente.