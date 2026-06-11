El Carnaval de Barranquilla conquista Bogotá en una presentación histórica en el Teatro Mayor

Más de 120 artistas llevaron la esencia, la música y la danza del Carnaval de Barranquilla al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, promoviendo la ciudad como destino cultural y turístico.

La ciudad de Bogotá fue testigo de un acontecimiento sin precedentes cuando la esencia vibrante y colorida de la fiesta más grande de Colombia se trasladó a la capital.

Más de 120 artistas y hacedores culturales llevaron la magia del Carnaval de Barranquilla al prestigioso escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en una presentación titulada Carnaval de Barranquilla al Mayor. Este evento no fue simplemente una muestra artística, sino una poderosa declaración de identidad y un despliegue de la riqueza cultural que define al Caribe colombiano.

A través de una puesta en escena meticulosamente diseñada, el público bogotano pudo experimentar de primera mano la alegría, la música y las tradiciones que han convertido a esta celebración en un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidando un puente cultural entre la costa y el centro del país. La función ofreció un viaje sensorial profundo por las raíces y los saberes ancestrales que han dado vida al Carnaval durante generaciones.

Los asistentes fueron cautivados por una diversidad de expresiones artísticas que incluyeron ritmos de raíces afrodescendientes y manifestaciones patrimoniales emblemáticas, destacando especialmente la Danza del Garabato, que llenó el escenario de simbolismo y destreza. Esta experiencia permitió exaltar la multiculturalidad y los elementos identitarios que distinguen a la festividad, demostrando que el Carnaval trasciende las fronteras geográficas de Barranquilla para convertirse en un símbolo de unidad nacional y un espacio de diálogo intercultural.

La presentación subrayó cómo el arte y la danza pueden actuar como vehículos de memoria histórica, transmitiendo la herencia de los antepasados a las nuevas generaciones en un entorno de respeto y admiración. Este despliegue artístico forma parte de una ambiciosa estrategia de promoción urbana liderada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

El objetivo principal es posicionar a la ciudad como un destino turístico, creativo y sostenible, capaz de proyectar su identidad ante el mundo mediante experiencias culturales de alto impacto. En este contexto, la presencia de Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, añadió un valor simbólico fundamental a la puesta en escena, representando la continuidad y la renovación de la tradición.

La llegada de la fiesta a uno de los teatros más importantes del país ratificó que el patrimonio cultural no es solo un recuerdo del pasado, sino un motor activo de desarrollo económico y social que genera oportunidades para cientos de artistas y emprendedores creativos. En el marco de su evolución hacia una celebración cada vez más global y multicultural, el Carnaval de Barranquilla ha logrado tejer una red de alianzas internacionales sumamente robusta.

Durante el evento se destacó la colaboración con las embajadas de China, Reino de los Países Bajos, Alemania, Hungría, Suiza y Canadá, así como el apoyo del agregado oficial Cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, la participación de organismos multilaterales como la Agencia Francesa para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef y Bloomberg Philanthropy ha sido crucial para promover el intercambio de saberes y la circulación de conocimientos ancestrales.

Estas relaciones diplomáticas y estratégicas elevan el estatus del Carnaval, transformándolo en una herramienta de diplomacia cultural que abre puertas a nivel internacional. Además del respaldo diplomático, se consolidaron vínculos con más de 60 empresas líderes del país, diversos medios de comunicación nacionales y la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Juan Ospino Acuña, director del Carnaval de Barranquilla, enfatizó que participar en este espacio en Bogotá marcó un hito histórico, pues permitió poner a dialogar la cultura y la ancestralidad en un escenario de élite. Según Ospino, detrás de la alegría desbordante del Caribe existe una historia profunda y una visión de multiculturalidad que representa a Colombia ante el mundo.

Con esta presentación, el Carnaval reafirmó su compromiso con la salvaguardia del patrimonio inmaterial, asegurando que la creatividad y la tradición continúen construyendo puentes entre diferentes territorios y comunidades, fortaleciendo la columna vertebral del turismo cultural de la región





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