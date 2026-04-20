El caso Boliche y los vínculos con abogados colombianos bajo la lupa de la justicia estadounidense

La justicia federal de Estados Unidos investiga una red de lavado de activos y fraude judicial que involucra a Jorge Luis Hernández, alias Boliche, y a destacados abogados colombianos vinculados a la firma de Abelardo de la Espriella.

En la Corte Federal de Tampa, Florida, se desarrolla actualmente un complejo proceso judicial contra Jorge Luis Hernández , más conocido en el mundo del crimen organizado como alias Boliche . Este individuo, quien durante años operó como informante estratégico para agencias de inteligencia estadounidenses como la DEA y el FBI, enfrenta ahora graves acusaciones por lavado de activos .

Según el expediente, Boliche habría orquestado una red de engaños prometiendo a peligrosos narcotraficantes internacionales reducciones de condenas y beneficios procesales inexistentes a cambio de sumas exorbitantes de dinero. La investigación, liderada inicialmente por Univisión Noticias, ha sacado a la luz la aparente infiltración de este colaborador en prestigiosos bufetes de abogados en el sur de Florida, incluyendo la firma del reconocido penalista colombiano Abelardo de la Espriella. El foco de la investigación judicial se ha centrado en la figura de un abogado colombiano mencionado reiteradamente en los documentos de la fiscalía estadounidense, identificado como Daniel Peñarredonda Gómez. En el periodo en que ocurrieron los presuntos hechos delictivos, año 2020, Peñarredonda figuraba como socio clave de la firma de De la Espriella en Colombia, entidad con operaciones en Miami. La defensa legal de Boliche, representada por Silvia Piñera Vásquez, ha sugerido que este abogado colombiano ostentaría la calidad de coconspirador no acusado, una figura legal que implica la cooperación con las autoridades bajo condiciones de inmunidad. Se le vincula directamente con la recepción de 700 mil dólares en efectivo, vehículos de alta gama y joyas, entregados por un narcotraficante que buscaba favores judiciales que nunca fueron materializados. La falta de respuesta por parte de los implicados ante los requerimientos de la prensa ha incrementado las sospechas sobre la magnitud de esta red de influencias. La relación entre De la Espriella y Peñarredonda es profunda y documentada. El primero ha admitido públicamente ser el mentor del segundo, asegurando haberlo formado desde que era un joven de 18 años hasta convertirlo en socio de su estructura legal. Peñarredonda, cuya participación ha sido notoria en casos de alto perfil como el del empresario Álex Saab, ha sido señalado por actuar como enlace en operaciones internacionales. Mientras Saab permanecía detenido en Cabo Verde, Peñarredonda gestionaba sus comunicaciones antes de que el procesado fuera extraditado a Estados Unidos. Este entramado se complica al recordar que el propio Boliche, en una acusación separada en Nueva York, fue vinculado al lavado de dinero proveniente de los negocios de Saab. La intersección de estos nombres ha trascendido el ámbito judicial para infiltrarse en el escenario político, donde el presidente colombiano Gustavo Petro ha utilizado estas revelaciones para arremeter contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Petro ha denunciado supuestos vínculos del uribismo con estructuras criminales, señalando que los actores mencionados en el escándalo de Boliche representan precisamente el tipo de alianzas que, según él, Noboa estaría legitimando mediante sus declaraciones y cercanía con figuras como De la Espriella. La situación sigue en desarrollo mientras la justicia de Estados Unidos profundiza en una red que combina el derecho penal, la inteligencia y el narcotráfico transnacional





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