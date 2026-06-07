El caso de 'Chutou': un perro con millones de seguidores secuestrado y vendido en un restaurante en China

Un perro Border Collie con más de 1,5 millones de seguidores fue secuestrado y vendido a un restaurante de carne de perro en China, donde terminó siendo sacrificado y servido a los comensales. El dueño del perro, un influencer chino, documentaba sus viajes con su mascota y tras una intensa búsqueda, descubrió que el animal fue vendido a un comerciante y posteriormente a un restaurante, donde ya había sido sacrificado. El caso ha reabierto el debate sobre la protección legal de las mascotas y el comercio de carne de perro en China.

Una ola de indignación ha sacudido las redes sociales tras el caso de ' Chutou ', un perro Border Collie con más de 1,5 millones de seguidores que fue secuestrado y vendido a un restaurante de carne de perro en China, donde terminó siendo sacrificado y servido a los comensales.

El dueño del perro, un influencer chino, documentaba sus viajes con su mascota y tras una intensa búsqueda, descubrió que el animal fue vendido a un comerciante y posteriormente a un restaurante, donde ya había sido sacrificado. El caso ha reabierto el debate sobre la protección legal de las mascotas y el comercio de carne de perro en China.

El perro, que era muy famoso en las redes sociales, fue robado cuando su dueño tuvo que realizar un viaje por carretera hacia Georgia y dejó a la mascota bajo el cuidado de sus padres. Después de regresar de urgencia a China, el dueño logró localizar a uno de los sospechosos, pero la justificación del sospechoso fue desmentida de inmediato.

Poco después, las peores sospechas del dueño se confirmaron: 'Chutou' fue vendido a un restaurante local de carne de perro por solo 27 dólares. El dueño del perro intentó desesperadamente recuperar al menos los restos o la piel de su mascota, pero el carnicero le informó que todo el material restante había sido utilizado. El caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre el maltrato animal y los robos de mascotas en el país asiático.

De acuerdo con Du Wei, abogado del bufete, los casos de robo solo se pueden procesar por la vía penal si el valor de los bienes sustraídos supera el umbral de los 27 dólares. El dueño del perro ha presentado ante la policía facturas, registros de manutención y pruebas comerciales del valor de 'Chutou' como figura de redes sociales, buscando demostrar que el valor de la mascota es muy superior a la cifra estipulada.

Si las autoridades judiciales validan las pruebas de valor presentadas por el influencer, el cargo formal pasará a ser catalogado como delito penal. El drama de 'Chutou' ha generado una gran indignación en las redes sociales y ha puesto en el centro del debate la protección legal de las mascotas y el comercio de carne de perro en China





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