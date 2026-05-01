El Caso ‘Papá Pitufo’ Continúa Acorralando a la Casa de Nariño

Revelaciones sobre acercamientos del gobierno con abogados de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, generan controversia y cuestionamientos sobre la independencia de la Fiscalía y la posible obstrucción de la justicia. El caso se complica con solicitudes de asilo y extradición, y acusaciones de persecución política.

El caso de Diego Marín , conocido como ‘ Papá Pitufo ’, continúa generando controversia y tensiones en Colombia, involucrando directamente a la Casa de Nariño y a la Fiscalía General de la Nación.

La situación se complica por las revelaciones sobre acercamientos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los abogados del señalado contrabandista, con el objetivo de facilitar su regreso al país para enfrentar la justicia. La falta de claridad en estos contactos ha suscitado interrogantes sobre la independencia de la Fiscalía y la posible existencia de presiones o acuerdos para influir en el proceso judicial.

Se cuestiona si la Fiscalía fue debidamente informada sobre estas gestiones, si se ofrecieron beneficios a Marín a cambio de su colaboración, e incluso si existe una supuesta alianza entre fiscales e investigadores de la Dirección de Inteligencia para obstaculizar su extradición. Mientras tanto, Marín se encuentra en Portugal, a la espera de una resolución sobre su solicitud de asilo, y enfrenta una solicitud de extradición por parte de la Fiscalía colombiana.

El abogado español de Marín, Gonzalo Boye, ha afirmado haber mantenido una reunión con el presidente Petro en Bogotá, confirmada por el mandatario, aunque sin especificar si fue un encuentro físico. Boye ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Marín sea víctima de represalias si regresa a Colombia, lo que, según él, demuestra el temor de ciertas personas poderosas a sus posibles revelaciones.

El presidente Petro, por su parte, insiste en que él ha sido quien ha impulsado la captura y el regreso de ‘Papá Pitufo’ al país, y que su conversación con Boye se centró en garantizar la seguridad de Marín durante el proceso judicial. Petro afirma que Marín teme por su vida y que ha solicitado su entrega al gobierno nacional con el fin de presentarlo ante la Fiscalía.

El mandatario enfatiza su deseo de que Marín revele toda la verdad sobre sus actividades ilícitas y las redes de corrupción que lo involucran. Sin embargo, Petro también critica a la Fiscalía por haber cambiado al fiscal encargado del caso, quien, según él, había logrado avances significativos en la investigación, y por haber descartado pruebas cruciales sobre la corrupción de altos funcionarios de la Policía Nacional, la DIAN y la financiación de campañas presidenciales.

La revista Cambio informó previamente sobre la reunión entre Petro y Boye el 16 de mayo de 2024, en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde también estuvo presente Ramón Devesa, experto en seguridad informática. El gobierno habría manifestado su interés en mediar para que Marín regresara a Colombia y se sometiera a la justicia, lo que ha generado dudas sobre el papel del ejecutivo en un proceso que corresponde a la Fiscalía.

La situación se agrava con la revelación de audios de conversaciones entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y otro de los abogados de Marín, Luis Felipe Ramírez. En estas grabaciones, Lemus expresa su disposición a permitir que Marín hable libremente contra quien desee, mientras que Ramírez sugiere que su regreso a Colombia podría ser perjudicial para ciertos intereses.

Además, se menciona la participación de otros emisarios del gobierno, como Isaac Beltrán y Ramón Devesa, en los contactos con Marín. Lemus ha confirmado el encuentro con el abogado de Marín, pero niega haber estado negociando nada. La controversia en torno al caso ‘Papá Pitufo’ plantea serias interrogantes sobre la independencia de las instituciones, la transparencia en las negociaciones con delincuentes y la lucha contra la corrupción en Colombia.

La falta de información clara y la existencia de versiones contradictorias han generado desconfianza en la opinión pública y han puesto en tela de juicio la gestión del gobierno en este delicado asunto. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones para el futuro de la justicia y la seguridad en el país





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