El Chacal anuncia gira 2027: fechas en Colombia y preventa para noviembre 2026

El Chacal confirma su retorno a Bogotá, Medellín y Cali en 2027. La preventa exclusiva se abrirá el 19 de noviembre de 2026 para suscriptores de su gira The Last King World Tour.

En la madrugada del 7 de noviembre, el cantante puertorriqueño conocido como El Chacal sorprendió a su audiencia global al confirmar los detalles de su próxima etapa musical. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el artista anunció que abre oficialmente las inscripciones para su gira The Last King World Tour. Esta iniciativa busca garantizar que los fanáticos registrados sean los primeros en acceder a la entrada una vez que se habiliten las ventas generales.

Confirmación de fechas y ciudades en Colombia

El artista, intérprete de éxitos como Pobre Diabla, reveló que regresará a los países donde se ha consolidado como una figura central del reguetón. Entre las ciudades colombianas seleccionadas para esta gira se encuentran Bogotá, Medellín y Cali. La primera fecha programada corresponde al 5 de noviembre de 2027, en la ciudad de Cali. Posteriormente, la gira tocará tierra bogotana el 4 de noviembre de 2027, y cerrará el ciclo en Medellín el 7 de noviembre de 2027.

Also read El Tour Colombia regresará a Medellín en enero de 2027 con Gran Fondo

Preventa exclusiva y plataforma de venta

Para garantizar un acceso ordenado y justo, el proceso de adquisición de boletos comenzará con una fase previa reservada para la comunidad más fiel. Según la información proporcionada por Ticketlive, la preventa fan se realizará el próximo 19 de noviembre del 2026. Este acceso anticipado estará disponible exclusivamente para quienes se encuentren suscritos al sistema de alertas del artista, comenzando a las 12 del mediodía. Esta medida busca premiar la lealtad de los seguidores que se registraron durante el anuncio realizado en noviembre de 2024.

Advertisement

Trayectoria y estatus en la música urbana

La carrera de El Chacal abarca una trayectoria de más de 25 años en la música urbana, posicionándolo como uno de los referentes indiscutibles del género. Su repertorio incluye canciones emblemáticas como Kuduro y Taboo, que han resonado en escenarios internacionales durante décadas. Esta gira representa no solo un concierto, sino un viaje nostálgico para los seguidores que lo han visto crecer y evolucionar desde sus inicios en la industria del entretenimiento latino.

Detalles logísticos y próximos pasos

Aunque las fechas y ciudades están confirmadas, aún falta por oficializar la ubicación exacta de cada escenario para los conciertos en Colombia. Los organizadores y el equipo del artista se encargarán de publicar esta información adicional a medida que se finalicen los acuerdos con los venues correspondientes. Los fanáticos interesados en no perderse esta oportunidad deben asegurar su suscripción a la cuenta de Instagram de El Chacal para recibir la notificación puntual cuando se active la preventa en noviembre de 2026.