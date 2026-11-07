El Chato de Álvaro Clavijo regresa al top 50 mundial con el puesto 46

El restaurante colombiano El Chato liderado por el chef Álvaro Clavijo ocupa el puesto 46 en The World's 50 Best Restaurants 2026, consolidando la gastronomía nacional.

El restaurante El Chato, ubicado en el barrio Chapinero de Bogotá, ha consolidado su estatus internacional al obtener el puesto 46 en la edición 2026 de The World's 50 Best Restaurants. La gala se celebró en Lima, Perú, marcando el regreso del establecimiento a la élite global del top 50 tras haber ocupado la casilla 54 en la clasificación anterior. Este logro confirma a Colombia como un actor relevante en una lista históricamente dominada por naciones como Perú, México, Brasil o Argentina.

La esencia del crecimiento gastronómico colombiano

El chef Álvaro Clavijo, creador del proyecto, atribuye este éxito continuo a la biodiversidad única del país y a la visibilidad que los restaurantes otorgan a los ingredientes locales. Clavijo señala que Colombia es un territorio gastronómicamente desconocido, incluso para sus propios ciudadanos, lo que hace que exposiciones culinarias como la de El Chato resulten únicas a nivel mundial.

Also read Álvaro Clavijo, de El Chato, habla sobre su reconocimiento en los The World's 50 Best Restaurants

El chef afirma que no existen muchas experiencias similares en el mundo que muestren la riqueza natural colombiana de esta manera. Al tomar el trabajo de exponer y resaltar el ingrediente nacional, los restaurantes nominados contribuyen a cambiar la percepción internacional. Esta estrategia transforma la desconocida cocina local en un producto de lujo y curiosidad para el turismo internacional.

Impacto en el turismo y la cadena productiva local

El reconocimiento constante en listas globales no solo beneficia a los establecimientos individuales, sino que genera un flujo turístico significativo para toda Colombia. Clavijo aclara que no se trata de competencia con otros nombres destacados como Leo, El Cielo, Harry o Cascajal, sino de un ecosistema que eleva la oferta nacional. La presencia de varios restaurantes colombianos en el top 50 atrae viajeros interesados en la experiencia culinaria completa.

Advertisement

Este auge internacional se traduce directamente en beneficios para campesinos, pescadores y criadores de todo el país. El Chato trabaja con proveedores de toda la geografía nacional, no solo de una región específica, lo que distribuye el valor económico. La demanda generada por esta visibilidad global crea una cadena de producción más sólida y sostenible para los productores locales.

Estrategia de menús y permanencia histórica

Para hacer accesible esta experiencia, El Chato ofrece dos estructuras de menú diferenciadas. Existe un menú de degustación diseñado para comensales con una experiencia gastronómica más compleja, enfocándose en ingredientes desconocidos. Simultáneamente, se mantiene una carta para que el público pueda conocer los productos colombianos de forma más económica y asequible.

La trayectoria de El Chato incluye hitos como el puesto número 1 en Latin America's 50 Best Restaurants en 2022 y un debut mundial en la posición 83 en 2019. En 2020, alcanzó su mejor posición histórica en el puesto 25 del ranking mundial, un récord para un restaurante colombiano. La permanencia en estas listas durante ocho años seguidos demuestra una consistencia en la calidad y la narrativa culinaria.

El chef Álvaro Clavijo mantiene platos básicos en la carta para generar orgullo en los clientes habituales y visitantes. El objetivo es que la cocina se vea como un consumo regular y no solo para ocasiones especiales navideñas. Esta filosofía asegura que la conexión con el ingrediente nacional sea parte de la vida diaria, consolidando la identidad culinaria del país en el escenario global.