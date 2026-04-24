El Club de Viudos del Poder: Un Intento Desesperado por Mantener el Control

Figuras políticas clave anuncian su rechazo a Abelardo de La Espriella, revelando una estrategia de obstrucción y la persistencia de una visión patrimonialista de la política en Colombia. Un análisis de las dinámicas de poder y la necesidad de un cambio real.

La reciente declaración conjunta de figuras prominentes como Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas, anunciando su negativa a respaldar a Abelardo de La Espriella en una eventual segunda vuelta, trasciende una simple decisión electoral.

Revela una profunda fractura y una radiografía del panorama político colombiano, evidenciando la resistencia de un sector arraigado al poder que se aferra a sus privilegios a través de alianzas estratégicas y, en ocasiones, cuestionables. Esta acción no es un evento aislado, sino la repetición de un patrón histórico donde la supervivencia política prima sobre el bienestar nacional.

La negativa a apoyar a De La Espriella se interpreta como un rechazo a cualquier alternativa que amenace el statu quo, el entramado político y burocrático que este grupo ha construido y administrado durante años. Es una clara señal de que estas figuras políticas reconocen su incapacidad para competir directamente con candidaturas que han logrado conectar genuinamente con la ciudadanía, y que su estrategia se basa en la obstrucción y la manipulación en lugar de la competencia leal.

La persistencia de una visión patrimonialista de la política, donde los votos se consideran transferibles y la convicción ciudadana se ignora, es particularmente preocupante. Se asume que el apoyo electoral es una propiedad de los candidatos, en lugar de una expresión libre y consciente de la voluntad popular. Lo más alarmante de esta situación no es la estrategia en sí, sino su reiterada efectividad.

Una vez más, se abre la puerta a la infiltración, se confunde la colaboración con la subversión y se deposita confianza en aquellos que han demostrado ser adversarios. Este comportamiento no es accidental; es un guion preestablecido que se repite cuando el establecimiento siente que su control está en riesgo. La historia revela un patrón consistente de infiltración, camuflaje y traición.

A pesar de este historial, el Centro Democrático continúa otorgando su confianza a estas figuras, como si el pasado no existiera. En política, el perdón sin memoria no es un acto de nobleza, sino una imprudencia que puede conducir al fracaso. Un partido que aspira a gobernar no puede permitirse repetir los mismos errores una y otra vez. La repetición de estas acciones no puede ser atribuida a la ingenuidad, sino a la complicidad.

La ansiedad con la que este grupo de burócratas reacciona ante la posibilidad de perder el control revela su verdadera motivación: no es el bienestar del país, sino la preservación de su propio poder. Han convertido la política en un negocio rentable, diseñado para enriquecerse a expensas del erario público, sin ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía. Cada cuatro años, reaparecen disfrazados de salvadores, no para transformar la realidad, sino para renegociar su permanencia en el sistema.

No participan en las elecciones por convicción, sino por cálculo, buscando asegurar cuotas de poder y privilegios. Su discurso se centra en la negociación de cargos – ministerios, embajadas, juntas directivas – en lugar de en propuestas de reformas significativas. No piensan en los ciudadanos, sino en las oportunidades de beneficio personal. Son expertos en la supervivencia política, perfeccionando el arte de rotar cargos y aferrarse al Estado como si fuera una propiedad privada.

Afortunadamente, en este contexto han surgido líderes como Abelardo de La Espriella y José Manuel Restrepo, que conciben la política como un servicio público, no como un refugio personal. Estos líderes se distinguen por su carácter, independencia y vocación real, en contraste con los administradores del estancamiento. Colombia necesita romper con aquellos que han convertido el poder en una forma de vida, y abrazar nuevas perspectivas que prioricen el bienestar de la nación.

La verdadera transformación requiere líderes que estén dispuestos a desafiar el statu quo y a construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos. La elección no es simplemente entre candidatos, sino entre la continuidad de un sistema corrupto y la posibilidad de un cambio real





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