El CNE se encuentra en la etapa final de declarar la elección del Senado 2026-2030

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en la etapa final de declarar la elección del Senado 2026-2030. De acuerdo con fuentes del CNE, la declaración se realizará a finales de este mes. Esto se debe a que hay varias reclamaciones pendientes por resolver de los resultados en algunos despachos del CNE.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) se encuentra en la etapa final de declarar la elección del Senado 2026-2030 . De acuerdo con fuentes del CNE , la declaración se realizará a finales de este mes.

Esto se debe a que hay varias reclamaciones pendientes por resolver de los resultados en algunos despachos del CNE. Aunque no existe un plazo previsto en la ley para que el CNE declare la elección del Senado y de la Cámara de Representantes, se entiende que debe hacerlo antes del próximo 20 de julio, cuando debe ser instalado por el presidente Gustavo Petro el Congreso 2026-2030.

Una vez finalizado el escrutinio nacional, el CNE es el encargado de realizar la declaratoria oficial de elección de los 102 senadores que conformarán la corporación. La demora en declarar la elección del Congreso 2026-2030 por motivo de reclamaciones no es nueva, pues algo parecido ocurrió en el 2022 cuando el CNE lo hizo el 19 de julio, es decir, un día antes de que el entonces presidente Iván Duque lo instalara. En esa oportunidad también hubo muchas reclamaciones.

Por los resultados se demoró la declaración de las Cámaras de Antioquia, Vichada y Norte de Santander, lo cual ocurrió pocos días antes del 20 de julio del 2022. También en el año 2018, el CNE declaró por medio de la Resolución 1596 la elección del Senado un día antes de que el entonces presidente Juan Manuel Santos instalara el Congreso de la República.

El mapa del Senado 2026-2030 en gran parte ya se conoce, primero con base en los resultados que dio a conocer la Registraduría Nacional del preconteo que llevaron a cabo los jurados de mesa al cierre de las votaciones el pasado 8 de marzo. Posteriormente, las comisiones conformadas por jueces de la República hicieron el escrutinio definitivo de la votación al Senado, que determinó quienes ocuparán las 102 curules.

Conforme a este resultado el Pacto Histórico obtuvo 25 escaños; el Centro Democrático 17; el Partido Liberal 13; Alianza por Colombia (Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata, Colombia Renaciente y ASI) 10; Partido Conservador 10; La U 9; Cambio Radical 7; Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso) 5; Salvación Nacional 4; indígenas 2. El Pacto Histórico con 37 escaños también en la Cámara de Representantes es la fuerza mayoritaria; Centro Democrático 24; Partido Liberal 22; Partido Conservador 17; La U 11; Cambio Radical 9; Alianza Verde 4; Creemos 2; ASI 2, Salvación Nacional 1; Avancemos Nariño (Alianza Verde y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) 1; La Fuerza 1.

(Colombia Renaciente y MAIS) 1; coalición Cambio Radical, la U, Salvación y Oxígeno 1; coalición Centro Democrático y MIRA 1; coalición Partido Conservador-Salvación 1; coalición Centro Democrático-la U 1; coalición Pacto-Verde 1; coalición Revive Caquetá (Partido Liberal Colombiano, Cambio Radical y el Partido de la U) 1; coalición Caquetá (Nuevo Liberalismo y un amplio sector del Partido Conservador) 1; coalición Alianza por Casanare (Alianza Verde y En Marcha) 1; coalición Fuerza Cauca 1; coalición Primero Córdoba (Colombia Renaciente y MIRA) 2.

De igual manera, coalición Demócrata Amplia por la Paz (Partido Demócrata Colombiano, el Partido Político La Fuerza de la Paz y el Movimiento Alianza Democrática Amplia) 1; coalición Pacto Verde Putumayo (Pacto Histórico, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano) 1; coalición Putumayo también es Colombia 1; coalición Centro Democrático-Partido Conservador 1; coalición Centro Democrático MIRA 1 Coalición Cambio Radical-la U 1: coalición Pacto-Alianza Verde 1; coalición Ahora Colombia (Nuevo Liberalismo-Dignidad y Compromiso-MIRA) 1; coalición Cambio Radical-Colombia Justa Libres-Liga de Gobernantes 1; coalición Liberal-Renaciente 1.

Las 10 curules que obtuvo la extinta guerrilla de las Farc por dos periodos de Congreso producto del Acuerdo de Paz del 2016, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, finalizan en el actual Legislativo el próximo 20 de juni





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNE Senado 2026-2030 Reclamaciones Declaratoria Oficial Congreso 2026-2030 Presidente Gustavo Petro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cortes de luz en barrios de Cartagena el lunes 8 de junio de 2026La empresa Afinia anunció cortes de luz programados en varios barrios de Cartagena por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Consulte las zonas afectadas.

Read more »

Argentina, gran campeón del Mundialito de Fútbol 2026 en CartagenaFueron 45 días de competencia y emociones en este certamen, que dejó una buena imagen entre los participantes y el público en general.

Read more »

Atlético Nacional busca épica remontada ante Junior en la final de la Liga BetPlay I 2026Atlético Nacional necesita revertir un 3-0 adverso frente a Junior en la vuelta de la final de la Liga BetPlay I 2026. El partido se juega en el Atanasio Girardot, con figuras como Alfredo Morelos y Luis Muriel. Historia de remontadas y penaltis entre ambos equipos.

Read more »

Nacional vs Junior; final Liga Betplay 2026-IEl equipo paisa está obligado a remontar un resultado adverso de 3-0; el Junior podría repetir la hazaña de 2004.

Read more »