El colapso de la ambición digital: El alarmante estado de los Centros PotencIA en Colombia

Un análisis detallado sobre la crisis de ejecución del programa Centros PotencIA, donde la falta de planeación y la ineficacia administrativa han dejado la promesa de la inteligencia artificial en el limbo.

La promesa de llevar la vanguardia tecnológica a los rincones más apartados del país parecía, en sus inicios, un camino seguro hacia la modernización del estado y la sociedad colombiana.

El ambicioso proyecto conocido como Centros PotencIA fue presentado como la piedra angular para la democratización digital, una apuesta estratégica que buscaba no solo cerrar la brecha tecnológica, sino posicionar a Colombia en el mapa de las potencias globales que lideran la revolución de la inteligencia artificial. El objetivo era claro y loable: construir 60 centros especializados que beneficiaran a cerca de 7 millones de ciudadanos, permitiendo que personas en zonas rurales y urbanas marginales accedieran a herramientas de aprendizaje y desarrollo basadas en IA.

Sin embargo, lo que comenzó como una visión inspiradora se ha transformado en un caso emblemático de ineficiencia administrativa y fallas profundas en la ejecución estatal. La realidad ha golpeado con fuerza las expectativas gubernamentales, y los datos revelados por la Contraloría General de la República son devastadores. A corte de abril de 2026, el organismo de control ha encendido todas las alarmas al detectar que la ejecución general del programa apenas alcanza un 17,7%.

Pero la cifra más alarmante no es el porcentaje global, sino el desglose de las obras físicas. Resulta impactante descubrir que la ejecución real de la infraestructura se sitúa en un escaso 2%. Este porcentaje insignificante no representa la construcción de aulas, laboratorios o centros de cómputo, sino que corresponde mayoritariamente a estudios técnicos preliminares que, irónicamente, ni siquiera han sido finalizados a la fecha.

Esta parálisis operativa deja al descubierto una planeación deficiente y una estructuración del proyecto que ignoró las complejidades del territorio y los tiempos reales de implementación. Desde el punto de vista financiero, el panorama es igualmente preocupante. El programa Centros PotencIA cuenta con una inversión proyectada que supera los 234.399 millones de pesos, una suma considerable de recursos públicos que deberían estar transformando la vida de millones de personas.

No obstante, la realidad es que el dinero permanece estancado. Hasta el momento, el único desembolso significativo registrado es de aproximadamente 4.000 millones de pesos, los cuales fueron destinados a labores de asistencia técnica gestionadas por Findeter. La Contraloría ha sido enfática al señalar que mantener estos recursos inmovilizados en fiduciarias no es una medida neutra, sino que genera un costo de oportunidad enorme.

Mientras el capital no se traduce en infraestructura y conocimiento, el país pierde tiempo valioso en una carrera tecnológica global donde cada día de retraso significa quedar más rezagado frente a otras naciones. Ante la evidencia de que el proyecto caminaba hacia el fracaso total, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tomó la decisión de suspender temporalmente el programa desde noviembre de 2025.

Según la cartera, esta medida drástica fue necesaria para proteger los recursos públicos y evitar que el dinero se desperdiciara en obras inconclusas o contratos mal estructurados que pudieran derivar en elefantes blancos tecnológicos. Si bien la suspensión puede verse como un acto de prudencia financiera, también es la confesión implícita de que el diseño original del programa fue fallido.

La suspensión deja en el aire la incertidumbre sobre el futuro de esos 7 millones de colombianos que esperaban el acceso a la vanguardia digital. Este escenario plantea una reflexión necesaria sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de alta complejidad tecnológica. No basta con tener la visión o el presupuesto; es imperativo contar con una capacidad técnica de gestión que permita traducir los planes en realidades tangibles.

La brecha digital en Colombia no se cierra con anuncios pomposos ni con la creación de programas en el papel, sino con la entrega efectiva de herramientas y capacitación. El caso de los Centros PotencIA sirve como una advertencia sobre los peligros de la improvisación en políticas públicas de innovación.

El riesgo es que, mientras los funcionarios debaten sobre la reestructuración del programa, el mundo siga avanzando a pasos agigantados en la inteligencia artificial, dejando a las poblaciones más vulnerables de Colombia en un aislamiento tecnológico aún más profundo y doloroso





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