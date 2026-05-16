El Colapso de la Vía La Virgen – La Cemento: Dos Décadas de Promesas Incumplidas y Fracaso Político

Un análisis detallado sobre la incapacidad de la dirigencia política de Bucaramanga para ejecutar la ampliación de la vía La Virgen – La Cemento, una obra pendiente desde hace 20 años que afecta a miles de ciudadanos.

La situación actual de la ampliación de la vía La Virgen – La Cemento ha trascendido la mera ineficiencia administrativa para convertirse en un símbolo del fracaso más rotundo de la dirigencia política local en lo que va del siglo veintiuno.

Lo que debería haber sido una obra de infraestructura vital para el desarrollo del norte de Bucaramanga se ha transformado en una crónica de incapacidad crónica. Resulta inadmisible que una necesidad sentida por la comunidad durante al menos cuatro décadas no haya encontrado una solución definitiva. A pesar de que han transcurrido veinte años desde el anuncio formal de su ejecución, la realidad es desoladora: no se ha contratado ni un solo kilómetro de carretera.

Este vacío de gestión representa una ausencia total de avances físicos y un incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, dejando a toda una región en un estado de abandono y desesperanza. El panorama se ha tornado aún más complejo y oscuro a medida que pasan los años, pues el proyecto no solo está estancado, sino que parece retroceder en términos de viabilidad técnica y legal.

Actualmente, el proceso se encuentra sumido en un laberinto de litigios judiciales y administrativos que nublan cualquier perspectiva de avance inmediato. Existe una incertidumbre alarmante sobre la fuente de financiamiento, el destino de los recaudos de los peajes de Rionegro y Lebrija, y la validez de las intervenciones de Findeter.

Para colmo, los estudios y diseños que fueron entregados a Invías en el año 2018, con un costo tasado en 68 mil millones de pesos, ya se consideran obsoletos, lo que significa que el dinero invertido en planeación se ha evaporado sin generar un solo metro de pavimento. A esto se suma el caos en la adquisición de predios, donde las cifras varían erráticamente entre 127 y 239 propiedades, evidenciando una desorganización administrativa sin precedentes.

El impacto humano de esta negligencia es profundo y devastador. Existen numerosas familias cuyos predios han quedado congelados debido a un trazado imaginario que les impide vender, construir o ampliar sus propiedades, afectando directamente sus negocios y su patrimonio. No se trata solo de cifras en un balance contable, sino de vidas humanas suspendidas en la espera de una obra que nunca llega.

Mientras tanto, los emprendedores del sector norte, los transportadores que ven cómo sus horas productivas se consumen en congestionamientos interminables, los estudiantes que llegan agotados a sus aulas y los trabajadores que sufren el estrés diario del tráfico, son quienes pagan el precio real de la indolencia gubernamental. La vía se ha convertido en un cuello de botella que asfixia el crecimiento económico y la calidad de vida de miles de personas.

Ante este escenario, la intervención de la Contraloría mediante una veeduría especial es un paso necesario, aunque insuficiente si no viene acompañado de una voluntad política real. La comunidad ya no acepta mesas técnicas, actas de intención ni promesas electorales que se renuevan en cada campaña. Es imperativo que se reconozca que el proyecto no ha sido priorizado y que carece de recursos asignados reales.

Mientras Rionegro se niega a aportar más fondos, Lebrija manifiesta su incapacidad financiera y la Gobernación mantiene una postura ambigua, el proyecto sigue siendo un embeleco electoral. La doble calzada La Virgen – La Cemento es hoy el espejo de una política local que condena a sus ciudadanos a vivir atrapados en el pasado.

Si no emerge un liderazgo capaz de asumir la responsabilidad y ejecutar la obra con seriedad, los próximos diez años serán simplemente una extensión de este fracaso vergonzoso, perpetuando un ciclo de mentiras que la ciudadanía ya no puede tolerar





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