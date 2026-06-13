El Colegio Virrey Solís: Una dinastía de más de 30 años en el baloncesto colegial colombiano

El Colegio Virrey Solís ha consolidado un imperio en el baloncesto nacional e internacional durante más de tres décadas, con récords históricos y un proyecto formativo que ha llevado a sus alumnos a lo más alto del deporte.

El Colegio Virrey Solís , una institución con una tradición fortísima en baloncesto, ha dominado el deporte colegial en Colombia y más allá por más de tres décadas.

Durante los últimos 30 años, sus equipos han acumulado un número casi impar de títulos, rozando los 100 trofeos en competencias locales, departamentales y regionales. A nivel nacional, su récord es excepcional: 13 campeonatos nacionales en diferentes categorías, una hazaña que muy pocos colegios en el país pueden igualar.

El éxito no se queda en las fronteras colombianas; el programa también ha conquistado un título sudamericano y otro centroamericano en la rama femenina, mientras que el equipo masculino ha logrado dos subtítulos en esos mismos torneos continentales. Esta consistencia a lo largo de generaciones es poco común en Colombia, donde normalmente surgen equipos poderosos por periodos breves, pero aquí se ha construido una dinastía que perdura.

La clave de este dominio radica en un trabajo metódico y de largo plazo, liderado por el entrenador Carlos Parra Correa, quien, con el respaldo institucional del colegio franciscano y a través de la Escuela Iván Olivares, ha consolidado un proyecto exitoso que equilibra el alto rendimiento deportivo con la excelencia académica. Esta filosofía ha permitido que muchos estudiantes no solo se destaquen en la cancha, sino que también obtengan becas para continuar su formación universitaria, principalmente en Estados Unidos, donde 19 alumnos han viajado a estudiar gracias al deporte.

Además, el colegio ha sido el semillero de figuras que han llegado a la élite internacional, como María Esperanza Delgado, habitual en la selección Colombia femenina y que ha jugado en clubes de España, Brasil y Estados Unidos, y Hansel Atencia Suárez, otro talento que ha brillado en el exterior. Para Delgado, su paso por el Virrey Solís fue determinante: fue la mejor decisión deportiva de su vida, ya que le permitió visibilizarse a nivel nacional y encaminarse hacia su sueño de ser jugadora profesional, gracias a la guía del profesor Parra y el proyecto de la Escuela Iván Olivares.

La cosecha de triunfos continúa y en 2025, los equipos infantiles, tanto damas como caballeros, demostraron que la mística sigue intacta al alzarse con el título de los Nacionales Intercolegiados en Cali, reafirmando que el baloncesto del Virrey Solís es una institución que no conoce de fecha de vencimiento y que permanecerá en la historia del deporte colegial colombiano. Su modelo integrador, que prioriza la formación integral del estudiante-atleta, se ha convertido en un referente y garantiza que, mientras el proyecto mantenga su esencia, seguirá produciendo campeones dentro y fuera de la cancha.

La combinación de disciplina, talento, apoyo institucional y una visión a futuro hace del Virrey Solís un ejemplo de cómo el deporte puede ser un motor de oportunidades y un orgullo regional y nacional





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