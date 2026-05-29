El Consejo Gremial advierte sobre riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural en Colombia

El Consejo Gremial lanzó una advertencia urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural que enfrentaría Colombia durante el próximo fenómeno de El Niño.

El Consejo Gremial lanzó una advertencia urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural que enfrentaría Colombia durante el próximo fenómeno de El Niño , producto de la falta de una gestión adecuada y oportuna para anticipar los efectos climáticos y operativos del sistema.

El gremio recordó que las advertencias sobre un posible déficit energético se vienen realizando desde hace más de dos años, cuando las proyecciones oficiales ya mostraban señales de insuficiencia de oferta de energía firme frente a la demanda esperada para 2026. Además, citó estimaciones de Fedesarrollo que advierten que un racionamiento eléctrico similar al ocurrido en la década de los noventa podría costarle al país cerca de 1,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Las alertas más recientes del Boletín Energético de XM, publicado el 22 de mayo de 2026, muestran un panorama que el Consejo Gremial calificó como preocupante. El operador del mercado eléctrico advirtió que, en caso de presentarse una sequía severa asociada al fenómeno de El Niño, los embalses podrían alcanzar niveles históricamente bajos, lo que obligaría a depender durante un periodo prolongado de la generación térmica.

XM señaló que el nivel agregado de los embalses debería ubicarse por encima del 80% desde agosto de 2026 para afrontar adecuadamente la sequía. Sin embargo, al 27 de mayo los embalses se encontraban en 67,46%, muy por debajo del nivel recomendado. El Consejo Gremial sostuvo que esta situación incrementa el riesgo para la estabilidad del suministro eléctrico nacional justo en un escenario de mayor presión climática y operativa. Las alertas climáticas también aumentaron la preocupación del sector energético.

El Ideam y el Ministerio de Ambiente advirtieron sobre una alta probabilidad de llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. A esto se suman las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estiman un 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno entre mayo y julio.

Las proyecciones indican que la probabilidad aumentaría hasta el 98% entre agosto y octubre, mientras que la intensidad podría ser fuerte o muy fuerte durante el último trimestre del año. A la par con la escasez de agua, el sistema energético experimenta una presión sin precedentes debido al aumento acelerado en el consumo de los hogares y las industrias.

La demanda de energía eléctrica en Colombia registró un incremento del 6,7% en abril de 2026, y disparó su crecimiento hasta un 8,57% en lo corrido de mayo de 2026, en comparación con los mismos meses del año anterior. Estos niveles de consumo ya desbordaron los escenarios de demanda media que había proyectado la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), complicando el margen de maniobra del sector.

Otro de los factores que preocupa al sector es el atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión de energía. El Consejo Gremial aseguró que desde hace varios años persisten demoras asociadas a licenciamientos ambientales, consultas previas e inseguridad en algunos territorios, situaciones que han frenado la incorporación de nueva capacidad energética.

Para 2026, el país esperaba incorporar 4.475 megavatios (MW) al sistema eléctrico, pero hasta ahora únicamente han ingresado 294 MW, equivalente al 6,6% de lo previsto. A esto se suma que el balance entre energía firme y demanda proyectada ya presenta un resultado negativo de -4,4% para el periodo 2026-2027. La situación financiera del sector también aparece como uno de los principales riesgos para enfrentar el fenómeno de El Niño.

El Consejo Gremial alertó que la deuda acumulada de Air-e con generadores y transmisores ya alcanza los $2,6 billones. De ese total, más de $1,5 billones corresponden a obligaciones pendientes con las generadoras térmicas por energía ya suministrada. Según el gremio, esta falta de liquidez afecta directamente la capacidad de las plantas térmicas para garantizar el abastecimiento de combustibles como gas natural, carbón y líquidos, indispensables para respaldar el sistema eléctrico durante periodos de sequía.

El panorama es especialmente delicado para el gas natural importado, ya que este debe pagarse anticipadamente





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