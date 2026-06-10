El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia elegirá este miércoles a su nuevo rector para el periodo 2026-2029

La Universidad de Antioquia conocerá el nombre de su próximo rector en un proceso electoral definido por el Consejo Superior, en medio de un déficit fiscal superior a los 450.000 millones de pesos y un clima de tensión social en el campus. La consulta interestamental no vinculante favoreció a Luquegi Gil Neira, pero la decisión final recae en el máximo órgano directivo de la institución.

La elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 2026-2029 se encuentra en su fase decisiva, tras un proceso marcado por la consulta interestamental no vinculante y por un contexto de tensión social en el campus.

Esta jornada clave para la institución académica llega en medio de un delicate panorama financiero, con un déficit que supera los 450.000 millones de pesos y la necesidad urgente de estabilizar las finanzas y restaurar la imagen institucional afectada por constantes suspensiones de clases. El Consejo Superior Universitario, máximo órgano directivo, está integrado por delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Antioquia, y representantes de los sectores productivo, docente y estudiantil, quienes evaluarán las nueve hojas de vida y tomarán la decisión final este miércoles.

La consulta interestamental, mecanismo de participación de la comunidad universitaria, aunque no es vinculante, sirvió como insumo fundamental para el consejo, registrando como líder al candidato Luquegi Gil Neira con 4.206 votos, seguido por John Mario Muñoz y Claudia Patricia Puerta Silva. El proceso electoral se desarrolla en un clima de alta tensión producto de alteraciones del orden público y disturbios, que incluso llevaron a la cancelación de foros de propuestas.

El nuevo rector, que reemplazará a la administración interina, asumirá el reto de conducir una de las instituciones más influyentes del país hasta 2029, con la prioridad absoluta de resolver el déficit fiscal pese a contar con un presupuesto asignado cercano a los 2 billones de pesos para el presente año. Los nueve aspirantes poseen perfiles diversos y superaron las diferentes etapas del proceso de selección adelantado por la universidad, entre los que se destacan un delegado del Ministerio de Educación Nacional, un representante de la Presidencia de la República, cargo actualmente ocupado por Wilmar Mejía, y otros candidatos con trayectoria académica y administrativa.

La decisión del Consejo Superior se espera en la tarde de este miércoles, en una jornada que concita la atención de toda la comunidad universitaria y de sectores políticos y educativos del país





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